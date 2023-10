Nocciole Marchisio, a un anno dall'incendio il futuro sorride. "Produttività in aumento e nel 2024 il nuovo magazzino"

Il futuro ha una strada meno in salita. A un anno dall'incendio che la notte tra il 21 e 22 ottobre distrusse un magazzino di stoccaggio dello stabilimento Nocciole Marchisio di Cortemilia, è tempo di fare bilanci e di guardare al 2024 con fiducia. "Il rogo ci ha creato difficoltà logistiche, abbiamo dovuto investire di più sui trasporti e affidarci a strutture di stoccaggio nell'Albese- spiega l'amministratore delegato Pier Giorgio Mollea.- Per nostra fortuna non è stata toccata la parte produttiva, che negli ultimi anni ci ha permesso, nonostante tutto, un incremento del 10% e un aumento occupazionale".

In questi mesi l'attenzione è stata rivolta alla necessità di studiare un adeguato piano antincendio per la nuova struttura. "Ci siamo affidati a studi specialistici e alla consulenza dei vigili del fuoco. Il nuovo magazzino verrà terminato tra gennaio e febbraio 2024 con le massime garanzie di sicurezza", aggiunge Mollea. Ma non è l'unico progetto di costruzione in cantiere. Prosegue il dirigente: "Abbiamo intenzione di ampliare l'area produttiva con la creazione di un altro magazzino, ma qui i tempi di costruzione saranno più lunghi".

Tra tante note liete c'è una nube che riguarda la stagione delle nocciole in Piemonte. "La siccità, la grandinata del 6 luglio, i temporali e le cimici hanno pesantemente condizionato i raccolti, non solo in termini di quantità, ma per quanto riguarda numerosi lotti, anche dal punto di vista della qualità. E questo è sicuramente un problema che ci penalizzerà".