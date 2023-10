Qualità dell'aria: la Regione apre il bando per la riduzione di emissioni gassose e ammoniaca

La dotazione finanziaria complessiva è di 5 milioni di euro e sostiene gli imprenditori agricoli, singoli o associati in possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto, per la realizzazione di coperture anti-emissione sulle strutture di stoccaggio esistenti degli effluenti zootecnici e dei digestati, per l’acquisto di macchine e attrezzature per la concimazione organica a bassa emissione ammoniacale e per la sostituzione di lagoni esistenti con nuove vasche coperte.