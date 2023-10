Quasi ultimato il “Belvedere d’Curnian” la torre panoramica di Corneliano d’Alba

l “Belvedere d’Curnian”, punto panoramico d’eccezione su Roero e Langhe è in fase di ultimazione.

Sarà possibile dunque visitare e salire sulla sommità della Torre medioevale, simbolo di Corneliano d’Alba, a quasi 24 metri di altezza.

È in atto il completamento del Belvedere esterno e la protezione superiore dell’edificio, anche tramite l’impermeabilizzazione della copertura con la realizzazione, innestato sull’ultimo tratto della scala elicoidale, del percorso collegato alla copertura, attraverso una botola, che sarà aperta solo durante le visite. Il suddetto percorso risulterà arretrato rispetto al bordo della Torre, protetto da una ringhiera e consentirà di cogliere un panorama incantevole a 360°.

Le opere per la creazione del complesso impianto erano state illustrate da professionisti nel corso di un incontro aperto a tutti, tenutosi il 20 maggio scorso, nel quale si era spiegato che per effettuare questi importanti interventi in sicurezza, diventava indispensabile il montaggio di un ponteggio sull’intera parte sommitale del monumento, reso più complesso dalla posizione della Torre sulla rocca e dall’inaccessibilità al pianoro dove essa sorge da parte di mezzi pesanti.

Per affrontare le ingentissime spese relative a questo step, la Fondazione Torre di Corneliano d’Alba Onlus si avvale principalmente dei contributi delle Fondazioni CRC e CRT, come del concorso di benefattori, compresi il Comune di Corneliano d’Alba e vari privati.

Donazioni e altre collaborazioni risultano sempre molto utili e gradite, anche attraverso l’adesione alla campagna denominata “Adotta uno scalino”, che permette ai sottoscrittori la personalizzazione con una targhetta di uno o più gradini della scala interna al monumento.

Il relativo regolamento compare sul sito www.torredicorneliano.it.

La Fondazione ha deciso di organizzare una mostra di pergamene, codici, libri antichi e giornali, in occasione della Fiera di San Carlo, nella sua sede di Piazza Cottolengo numero 39, a Corneliano d’Alba.

La mostra verrà inaugurata sabato 4 novembre alle ore 15 con chiusura alle 18, proseguendo domenica 5, con orario continuato 10.30 -18, sempre ad ingresso gratuito.

La domenica, contemporaneamente all'esposizione, sarà proposta dalla Fondazione una rievocazione medioevale, a cura dell’Associazione “Speculum Historiae”.

Per ricevere informazioni e aderire ad “Adotta uno scalino” è possibile rivolgersi all’indirizzo mail info@torredicorneliano.it, oppure ai numeri telefonici 338/9654524 - 340/8026232.