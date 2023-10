Savigliano celebra la 'Giornata Mondiale della Poesia' con la cantante Antonella Riggiero e Cosimo Damiano Damato

Savigliano si appresta a festeggiare, venerdì 27 ottobre, la ‘Giornata mondiale della poesia’, organizzata dal cenacolo ‘Clemente Rebora’, nell’ambito del XV Festival di espressione artistica e di impegno civile.

La giornata di venerdì ricca di appuntamenti a partire dalla mattinata, si concluderà alle 21 al teatro Milanollo con lo spettacolo di musica e poesia ‘Elettroshock’ dedicato alla poetessa Alda Merini.

Il recital vede protagonista la voce narrante di Cosimo Damiano Damato, amico della poetessa milanese che ha ‘raccontato’ nel docufilm, girato nel 2009 subito dopo la morte della poetessa, ‘Alda Merini-Una donna sul palcoscenico’, con lui ci sarà la cantante Antonella Ruggiero accompagnata al pianoforte da Robero Olzer.

Come ha affermato Damato: “Dante ha lasciato la Divina Commedia, la Merini ha lasciato la Divina Poesia”.

L’attore condurrà lo spettatore in un viaggio attraverso versi, aneddoti e monologhi della poetessa dei Navigli.

Antonella Ruggero voce storica del gruppo dei Matia Bazar propone una scaletta con brani musicali e poetici da ‘Canzone per Alda Merini’ di Roberto Vecchioni a ‘Johnny guitar’ di Peggy Lee (canzone amata dalla stessa Merini) ed ancora ‘Sognando’ di Don Backy, ‘Due spie’, scritta dalla stessa Ruggiero con Marco Travaglio e Valentino Corvino, ‘Ci sei solo tu’, canzone sulla violenza nei manicomi firmata dai Litfiba più ispirati ed infine ‘Elettroshock’, tratta dal repertorio più sperimentale dei Matia Bazar.

Il festival di espressione artistica avrà inizio al mattino nel ‘ridotto’ del teatro Milanollo alle 9 con l’esposizione della Fiera del libro di poesia con l’allestimento di tavoli poetici con il meglio dell’editoria del territorio e nazionale.

Seguirà alle 9,30 la premiazione del concorso ‘Il piacere di scrivere…poesia’ che ha visto la partecipazione di una sessantina di studenti delle scuola superiore Arimondi- Eula di Savigliano e Racconigi.

“Lo scopo di questa ‘Giornata mondiale della poesia’, che come Cenacolo Clemente Rebora festeggiamo il 27 ottobre, anche se la data ufficiale è il 21 marzo - spiega il professor Antonio Scommegna, presidente del sodalizio saviglianese – è di liberare la poesia da un approccio rigidamente accademico e formale che spesso prevale nell'educazione letteraria scolastica, che spesso la rende noiosa.

La poesia dovrebbe essere una forma di comunicazione emotiva e creativa”.

Durante la cerimonia di premiazione – continua Scommegna – gli studenti leggeranno le poesie che hanno scritto e parteciperanno a un ‘reading’ con il maestro e poeta Cosimo Damiano Damato. Seguirà la premiazione degli studenti che hanno partecipato al Premio “Massimiliano Kolbe”.

Nel pomeriggio, sempre al teatro Milanollo, la presidente dell’associazione ‘Massimiliano Kolbe’ presenterà la silloge ‘Raggomitolato’ di Luca Isoardo, referente del movimento letterario nazionale ‘Rinascimento’ poetico di Cuneo.

Seguirà la narrazione della vita di Clemente Rebora con il racconto, da parte della voce storica di Trs Radio, Livio Partiti, della sua travagliata storia d’amore con la pianista Lydia Natis.

Il ricco programma di venerdì 27 ottobre si concluderà alle 21 sempre al Milanollo con lo spettacolo ‘Elettroshock’.

I biglietti sono in vendita nella sede del Cenacolo Clemente Rebora (in via Tapparelli 15 a Savigliano) giovedì 2 ottobre dalle 16 alle 18 e venerdì 29 dalle 10,30 alle 12 o la sera stessa prima dello spettacolo.

Costo: platea e palchi 20 euro; galleria e loggione 15 euro.

Info: 338.6866917

info@cenacolorebora.org

Il PROGRAMMA IN DETTAGLIO DELLA GIORNATA DEL 27 OTTOBRE

“GIORNATA della POESIA”

h. 9,00: Esposizione di tavoli poetici della FIERA del LIBRO di POESIA.

h. 9,30: Reading: “Il PIACERE di SCRIVERE... POESIA”.

Saluto di Antonio Scommegna, Presidente dell’Associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora”, di Antonello Portera, Sindaco, Roberto Giorsino, Assessore alla Cultura di Savigliano e Luca Martini, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Arimondi - Eula” di Savigliano e Racconigi. Intervento di Maria Franca Dallorto Peroni, Presidente dell’Associazione Culturale “Massimiliano Kolbe” - Premio di Poesia.

Gli Studenti incontrano il maestro e poeta Cosimo Damiano Damato.

Cerimonia di Premiazione. Leggono gli studenti. Ai presenti omaggio poetico.

16,15: Saluto di Antonio Scommegna, Presidente dell’Associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora”.

16,30: Maria Franca Dallorto Peroni, Presidente dell’Associazione Culturale “Massimiliano Kolbe” - Premio di Poesia, presenta la silloge “Raggomitolato” di Luca Isoardo, referente a Cuneo del movimento letterario nazionale “Rinascimento poetico”.

17,30: “Il poeta e la sua lucciola”: la storia d’amore tra Lydia Natus e Clemente Rebora

Spazi musicali a cura del Civico Istituto Musicale “G. B. Fergusio” di Savigliano.

Ai presenti sarà offerto un omaggio poetico.

21: Spettacolo “Elettroshock” recital per Alda Merini

La poesia di Alda Merini raccontata da Antonella Ruggiero E Cosimo Damiano Damato.

Al pianoforte il maestro Roberto Olzer.

Un recital che rende omaggio ad Alda Merini, un viaggio attraverso monologhi, aneddoti e versi della poetessa dei Navigli.