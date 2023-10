Servizi cimiteriali: a Cuneo il Comune pensa al nuovo piano regolatore e a un'area dedicata ai cittadini di fede islamica

In totale il circuito stradale che collega le diverse strutture corre per 60 km. Soltanto 15 separano, però, i due cimiteri più lontani tra loro (San Pietro del Gallo e Spinetta).

In totale la superficie cimiteriale della città ammonta a 110.584 metri quadri. Le serie di loculi sono 45 per un totale di 15.269 unità, le cellette sono 5.702, i campi per inumazioni 86 per un totale di 6.680 inumazioni, e 2.034 le edicole private.