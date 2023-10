Spazio alla cultura a Marene con TalkEleven

Sabato 11 novembre alle ore 15 presso il Teatro dell'Oratorio San Giuseppe di Marene si svolgerà l'incontro "TakEleven. Si tratta di un format che vede interfacciarsi persone molto diverse fra loro, dal punto di vista della formazione ma, in questo caso, non certo dell’obbiettivo.

Sul palco del Teatro si incontreranno Don Paolo Perolini, parroco di San Pietro, Sant’ Andrea e Santa Maria della Pieve a Savigliano e rettore della Beata Vergine della Sanità, Santo Alfonzo Funzionario ASL CN1 e Spresal, e Cinzia Aimone, ingegnere della Sicurezza. Nel campo agricolo promuove il marchio “Cascina Sicura” per diffondere la cultura della sicurezza nelle aziende del territorio e si occupa di formazione, addestramento e valutazione dei rischi.

Interverranno inoltre Luca Crosetto, nella veste di Presidente ARPROMA, per dare testimonianza sui principi che guidano la costruzione dei mezzi agricoli, nell’ottica di salvaguardare chi ne fa uso e infine, per ultimo ma non per ultimo, Marco Protopapa, assessore per agricoltura, cibo, caccia e pesca della Regione Piemonte e consulente tecnico della pubblica amministrazione in materia di finanziamenti rurali, perizie per il mondo agricolo e vitivinicolo e per le piccole e medie imprese. A moderare lo scambio di vedute, tra spiritualità e tecnica, nello scopo comune di portare al centro della discussione il valore della vita, il giornalista Devis Rosso. C

L’evento verrà aperto da Vittorio Manghisi, presidente dell’Associazione Culturale Gabriele Alladio, promotrice dell’evento, che ne presenterà brevemente i principi fondanti e introdurrà il tema della serata e gli ospiti. I saluti istituzionali del Sindaco di Marene, Roberta Barbero e di alcuni dei sostenitori storici delle attività dell’Associazione.

L’evento vero e proprio comincerà con Don Paolo che proporrà i suoi ragionamenti sull’approccio spirituale ai temi della sicurezza sul lavoro. L’ottica è quella di spostare l’attenzione dall’applicazione delle normative alla responsabilità personale, alla consapevolezza del valore della vita.

A seguito di questa introduzione, interverranno anche gli altri relatori, portando esempi di attività svolte nel loro ambito e presentando i loro progetti, confrontandosi in un vero e proprio talk e aprendosi al pubblico in sala che potrà fare domande e proporre soluzioni. Alla fine ci sarà lo spazio per i saluti e per un piccolo aperitivo offerto dall’Associazione che inviterà i presenti a partecipare al Progetto “SICURAMENTE INSIEME” presentato e approvato dalla Fondazione CRC che, nei primi mesi del 2024, fornirà lo spazio al Rondò dei Talenti di Cuneo per sviluppare tre incontri tematici, nell’ambito dell’iniziativa Educare in Terrazza, con gli alunni delle scuole superiori, e con chiunque desideri esserci.