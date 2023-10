Domani l'ultimo saluto a Rosaria Mana, storica custode dell'asilo Regina Marghertita di Saluzzo

Lutto a Saluzzo per la morte di Rosaria Mana, storica custode dell'Asilo Regina Margherita di Saluzzo, dove ha lavorato per ben 28 anni. Si è spenta all'età di 70 anni, lasciando in un immenso dolore il marito Pieraldo Magnaldi, i figli Stefania con Fabrizio e Alessandro con Silvia, oltre agli adorati nipoti Cristian, Sabrina, Alessia, Edoardo e Vittoria.

Domani 26 ottobre, alle 15.30, nella Cattedrale di Saluzzo, si svolgerà il rito funebre. Stasera, sempre in Cattedrale, alle 18 verrà recitato il rosario.

Donna di grande energia, sorridente e accogliente, è stata amata e apprezzata dai tantissimi bambini e dalle famiglie che hanno frequentato questo storico asilo cattolico saluzzese. Tutti la ricordano per la sua disponibilità e soprattutto per il grande sorriso con cui accoglieva i bambini al pre-ingresso e per la dolcezza con cui li coccolava fino al tardo pomeriggio.