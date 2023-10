Vigili del Fuoco al lavoro per l'incendio in un'abitazione di Clavesana

Vigili del fuoco in azione dalle 6,10 di questa mattina, mercoledì 25 ottobre, a Clavesana per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione in piazza Vittorio Emanuele.

È stata la persona stessa, che al momento della chiamata al centralino dei Vigili del Fuoco si trovava ancora all’interno della casa, a dare l’allarme. Ora è in ospedale per accertamenti.

Sul posto stanno operando squadre giunte da Mondovì e Dogliani. Sul posto anche i carabinieri.

"Sono da accertare le cause del rogo - sostiene il sindaco Luigi Gallo -. A breve emetteremo un'ordinanza relativa alle conseguenze dell'incendio".