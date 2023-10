Città intelligenti: come la tecnologia cambierà la vita nei centri urbani

Vivere nei centri urbani, per molte persone, è diventata una necessità per studiare e lavorare. Con la crescita dell’urbanizzazione, però, le città devono far fronte a sfide sempre maggiori, tra cui la gestione del traffico, la qualità dell’aria, lo smaltimento dei rifiuti sostenibile e, in generale, la fornitura di servizi pubblici quanto più efficienti possibili.

Grazie alle nuove tecnologie, queste sfide possono essere abbracciate dalle istituzioni in modo più intelligente ed efficace. Per questo motivo, si inizia a parlare di città intelligenti, termine non sempre propriamente adoperato. Cerchiamo di comprendere meglio cosa sono le città intelligenti, quali sono le loro potenzialità e dove sono collocate in Italia.

Cosa rende una città intelligente

A dare la definizione di smart city ci ha pensato l’Unione Europea, descrivendola come una città “in cui le reti e i servizi tradizionali sono resi più efficienti grazie all’utilizzo di soluzioni digitali a beneficio di abitanti e imprese “.

In generale, rendono una città intelligente elementi come servizi di trasporto urbano, smaltimento dei rifiuti, approvvigionamento delle acque, illuminazione e riscaldamento più efficienti e migliorati. Parallelamente, le amministrazioni sono più comunicative con la popolazione, attente alla cura degli spazi pubblici e alle persone anziane.

Cosa offre una smart city

L’obiettivo delle città intelligenti è quello di gestire le risorse, ottimizzandole, al fine di diventare autosufficienti sia del punto di vista economico che energetico, il tutto mettendo al centro le necessità dei propri cittadini. Si tratta, dunque, di contesti urbanistici in cui, da un lato si guarda all’innovazione tecnologica e dall’altro alla sostenibilità per diventare attrattivi sia dal punto di vista abitativo che turistico. Il ruolo delle città intelligenti per l’economia di un Paese è infatti molto importante.

Una città intelligente produce una enorme quantità di dati (es. traffico e mobilità generica delle persone). Tali dati vengono rilevati da sensori e dovrebbero essere utilizzati per consentire alle varie amministrazioni di gestire la città in modo più efficiente, anno dopo anno.

Quali sono le 10 città più smart d’Italia

Al Forum PA 2022, è stata presentata l’Indagine sulla maturità digitale dei comuni capoluogo di provincia italiani. Dai dati emersi, le smart cities erano 41; si tratta di 25 città in più rispetto al 2021. In testa alla classifica, fino al 2020, c’era la città di Milano che ha lasciato lo scorso anno il podio a Firenze. Seguono le città di Trento, Bologna, Bergamo, Cremona, Modena e Roma.

In classifica, dalla nona posizione in poi, ci sono Cagliari, Genova, Parma, Torino, Brescia e Venezia. Più in basso è possibile trovare Palermo, Prato, Reggio Emilia, Rimini e Verona. Bari ha conquistato la 20 esima posizione, insieme a un’altra città pugliese: Lecce, che si posiziona al 24 esimo posto. Tutte queste città si sono distinte per l’impiego di nuove tecnologie in modo continuativo.