Digitalizzazione: quali cambiamenti comporta nel settore HR

Digitalizzare è ormai diventato un imperativo per le aziende di qualsiasi settore e dimensione. Chi rimane indietro corre il rischio di perdere competitività in un mercato caratterizzato da forte dinamicità, in cui efficienza e produttività sono necessarie per non farsi superare dalla concorrenza.

Nuovi modelli organizzativi

Oltre all’introduzione di strumenti tecnologici, la trasformazione digitale richiede cambiamenti importanti dei modelli organizzativi, della cultura aziendale e della leadership, e la diffusione di competenze condivise tra tutti i dipendenti. Nel reparto di gestione delle risorse umane, sfruttare le tecnologie digitali per operare in modo più efficiente permette di concentrarsi maggiormente sul benessere del personale, con ripercussioni positive sull’intera organizzazione.

La gestione del personale diventa digitale

Il reparto di gestione del personale si occupa di diverse mansioni ripetitive, da effettuare ogni mese per tutti i dipendenti dell’azienda. Attraverso l’uso di HR software, questi compiti possono essere automatizzati e semplificati, riducendo il tempo da dedicare a inserimento di dati e compilazione di moduli.

La digitalizzazione dei processi

La digitalizzazione dei processi di HR riduce anche la quantità di documenti cartacei da archiviare che ingombrano gli uffici, al tempo stesso rendendo le informazioni più accessibili con pochi clic. La dematerializzazione dei documenti fa quindi risparmiare spazio e, più importante ancora, dà la possibilità di consultare facilmente informazioni preziose per prendere decisioni basate sui dati. Conservare questi dati in formato digitale su piattaforme di cloud apposite, gestite da un team IT specializzato e da esperti in cybersecurity, ne aumenta la sicurezza e riduce il rischio di perdita di informazioni.

La facilità di inserimento

Tra le funzioni dei software per la gestione del personale ci sono quelle che riguardano l’inserimento in azienda di personale assunto da poco. Accedere a tutte le informazioni necessarie attraverso una piattaforma dedicata fa risparmiare tempo sia al team HR che ai neoassunti. Si evitano così riunioni inutili e ripetitive, che sono sostituite da un percorso di inserimento virtuale che soltanto all’occorrenza sarà integrato con domande e chiarimenti faccia a faccia, permettendo a tutti di dedicare più tempo alle mansioni centrali del proprio ruolo.

Una formazione digitale

Un altro ambito in cui la digitalizzazione arricchisce il potenziale del settore HR è quello della formazione professionale. Avere opportunità di crescita all’interno della propria azienda è un fattore che incide fortemente sulla motivazione dei dipendenti e sul loro desiderio di restare a fare parte di un’organizzazione. Per questo, le piattaforme di apprendimento online stanno acquistando popolarità sempre maggiore: ai dipendenti sono offerti micro-corsi per approfondire le proprie conoscenze, specializzarsi ulteriormente, acquisire competenze nuove e così via.

Smart working e burocrazia

Il personale che si occupa di gestione delle risorse umane deve occuparsi di un’altra sfida importante legata alla digitalizzazione aziendale, ovvero il coordinamento dello smart working. Con la fine delle procedure semplificate per lo smart working dei lavoratori fragili, scaduta il 30 settembre passato, è ora responsabilità del reparto HR occuparsi di stipulare accordi individuali sulla possibilità di continuare a lavorare in remoto, stabilendo le linee guida e assicurando un trattamento paritario tra tutti i dipendenti.

Smart working e motivazione

In aggiunta a questi aspetti formali, i professionisti del reparto risorse umane devono essere in grado di recepire eventuali problemi di chi lavora da casa, valutando regolarmente la loro motivazione e il loro senso di coinvolgimento nelle attività aziendali. Coordinare aspetti come la collaborazione ottimale tramite cloud e il mantenimento di comunicazioni efficaci è fondamentale per mettere i dipendenti che svolgono le proprie mansioni in remoto nelle condizioni di farlo senza ostacoli, per favorire il loro benessere e la produttività dell’azienda.