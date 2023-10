La storia di Elisa Tarasco, la “chimica d'alta quota” che coltiva e trasforma le erbe officinali raccolte in alta Valle Po

Il profumo della menta piperita, della lavanda, del pino cembro, del larice, dell’abete, accompagnato dal suono dello scorrere dell’acqua di un ruscello e dal canto degli uccellini.

Sembrava di entrare in un vero e proprio bosco di montagna sabato scorso, al Monastero della Stella, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, in occasione dell’evento multisensoriale ‘Il sentiero dell’acqua. Un viaggio tra antiche terre, di pianura e di montagna. Natura, cibo, fiabe e musica nel Parco del Monviso’.

L’effluvio delle essenze naturali che inondavano le tre sale dell’antico monastero inebriava il pubblico trasportandolo nella natura in una sorta di ‘gioco’ multisensoriale che coinvolgeva i cinque sensi, ma soprattutto l’olfatto.

Il merito del profumo delle erbe officinali è stato di Elisa Tarasco, che ha partecipato agli allestimenti delle sale con le essenze delle piante raccolte in alta valle Po, alle pendici del Monviso.

I partecipanti all’evento di sabato hanno potuto sentire i profumi delle erbe e delle essenze annusando le provette che Elisa aveva esposto e ascoltare, dalla sua voce esperta, la descrizione della lavorazione che porta dalla pianta all’olio essenziale, fino alle sue proprietà curative.

Ed è proprio sotto il Re di Pietra, ai 1800 metri di Pian della Regina, nel Comune di Crissolo, in provincia di Cuneo, che Elisa dal 2016 ha messo a dimora lavanda, menta, timo serpillo, genepy, stelle alpine e molte altre erbe officinali.

Originaria di Torino, dove si è laureata in Chimica, grazie alla sua grande passione per la montagna e per la valle Po ha deciso di lasciare la città, e l’azienda in cui lavorava, per dedicarsi alle trasformazioni di laboratorio delle erbe officinali in alta quota.

Elisa ha quindi avviato un'attività di coltivazione e trasformazione di piante ed erbe officinali alpine portata avanti, con dedizione e determinazione, nella sua azienda agricola che ha battezzato, non a caso, con un nome che ben la rappresenta ‘Essenza Monviso’.

“A Pian della Regina ho trovato il mio ambiente e un lavoro che risponde alle mie attitudini e alle mie passioni – spiega la dottoressa Tarasco -. Qui, tra le montagne, ho scoperto la bellezza della natura e la ricchezza delle piante che crescono in queste terre incontaminate.

Ogni giorno, in questa valle, mi sento davvero realizzata, lavorando con le erbe che ho imparato ad amare e rispettare.

Così, coltivando la tradizione antica, combinandola con le nuove conoscenze, posso offrire prodotti adatti alle esigenze di tutti”.

La dottoressa Tarasco, che ama definirsi una ‘chimica d’alta quota’, ha saputo infatti fondere i ‘saperi’ studiati sui libri universitari e messi in pratica in laboratorio con quelli della tradizione erboristica locale di Crissolo.

“Ho sempre ascoltato con attenzione gli esperti e gli anziani del paese, e ho fatto una scoperta affascinante: anni fa, a Crissolo, esistevano dei raccoglitori di violette, i quali sfruttavano il principio attivo di questi fiori per creare uno sciroppo contro la tosse.

Ho anche iniziato a coltivare, tra le altre piante officinali, l'arnica di montagna, un'erba dalle innumerevoli virtù che rappresenta un autentico dono della natura”.

Il talento di Elisa Tarasco, che affonda le sue radici negli studi in Chimica, consiste nella capacità, che diventa quasi un’arte, di trasformare fiori e piante officinali in oli e oleoliti: soluzioni oleose di fitocomplessi curativi ottenuti da piante officinali, o oli da condimento aromatizzati.

"Ho ottenuto la certificazione biologica dei miei prodotti che vendo nel negozio di 'Essenza Monviso' a Pian della Regina – spiega Elisa con entusiasmo –. Inoltre, ho recentemente iniziato a promuovere la nostra attività attraverso un sito Internet, rendendo i nostri prodotti accessibili anche a coloro che non possono raggiungerci di persona a Pian della Regina".

[L'azienda agricola "Essenza Monviso" aperta da Elisa Tarasco ai 1800 metri di Pian della Regina a Crissolo]