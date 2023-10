Al kartodromo di Busca il primo corso di guida sicura in pista per giovani neopatentati

Arriva a Busca il primo corso di guida sicura in pista, un evento che prevede sessioni di teoria e di pratica per giovani neopatentati del territorio che si sono particolarmente distinti per meriti scolastici e universitari.

L’appuntamento al KartPlanet di Busca (via S. Benigno, 32) è previsto per domani, 25 ottobre 2023, a partire dalle ore 13. L’evento è organizzato dalla Confarca (confederazione italiana che rappresenta oltre 2.500 tra autoscuole e studi di consulenza automobilistica), in collaborazione con il Gruppo Gino.

Il corso fa parte delle attività di Corporate Social Responsibility che Gruppo Gino sta portando avanti nell’anno 2023 per sensibilizzare i più giovani alla guida in sicurezza in un modo innovativo e divertente.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

- Ore 13 ritrovo presso il Kartodromo di Busca

- Ore 13,30 inizio accredito dei partecipanti

- Ore 14,00 briefing in aula con il saluto di Alessandro Gino

- Ore 14,45 inizio delle prove in pista

- A fine prove consegna dei diplomi di partecipazione a tutti in partecipanti

- A seguire il buffet

PARTECIPERANNO

Alessandro Gino, General Manager Gruppo Gino

Maurizio Marello, Consigliere regione Piemonte

Roberto Gianolio, Segretario Nazionale Studi di Consulenza Confarca

con la collaborazione di Simona Olivero e Alberto Maletto