Casa Slow Food, gli appuntamenti a Peccati di Gola 2023 di Mondovì

L’attenzione ai territori marginali e alle produzioni d’alta quota, la necessità di garantire un cibo buono, pulito e giusto preservando la biodiversità locale, la ferma volontà di sensibilizzare le nuove generazioni attraverso momenti laboratoriali accattivanti e inclusivi.



Con questo spirito la condotta Slow Food del Monregalese, Cebano, Alta Val Tanaro e Pesio animerà l’edizione 2023 di “Peccati di Gola & Fiera Regionale del Tartufo”, proponendo sette appuntamenti capaci di stimolare gusto e olfatto nel nome dei prodotti enogastronomici tradizionali e di qualità.

Dalle castagne al miele, dal fieno al formaggio, dal miele alla pasta. Sette imperdibili eventi rivolti ai più piccoli ma adatti a tutta la famiglia, per conoscere produttori appassionati e produzioni d’eccellenza che guardano al territorio senza dimenticare la sostenibilità e la salvaguardia del futuro.

Partecipazione gratuita, posti limitati, è consigliata la prenotazione allo 0174.552192

IL PROGRAMMA

SABATO 28 OTTOBRE

Ore 09,30 STATI GENERALI DEL GAL MONGIOIE: lo sviluppo locale tra strategie e prospettive. Momento di restituzione della nuova strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 elaborata dal GAL a cui si affianca una breve tavola rotonda con alcuni produttori/professionisti locali

Ore 15,00 “Bimbi in Castagna: impariamo a fare le crépes” – laboratorio ludico-didattico per bambini condotto da Chef Paolo Pavarino in collaborazione con CFP Cebano Monregalese. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti

Ore 17,00 “Attenti al luppolo!” - degustazione guidata, vita e storia delle birre di qualità del Piemonte a cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti.

DOMENICA 29 OTTOBRE

Ore 10,30 “Innamorati delle api: conosciamo l’apicoltore” – laboratorio ludico-didattico per bambini condotto da Nicaele Turco, produttore miele di alta montagna alpina (Presidio Slow Food). A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti

Ore 15,00 “I sapori dei prati: un percorso sensoriale per scuole e famiglie” – laboratorio ludico-didattico per bambini condotto da Maria Cristina Crucitti, The Cheese Storyteller. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti

Ore 17,00 “Il formaggio si fa con l’erba?” – laboratorio del gusto per famiglie condotto da Maria Cristina Crucitti, The Cheese Storyteller. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti.

MERCOLEDÌ 1° NOVEMBRE

Ore 10,30 “Sidro di mele: la riscoperta del vino di montagna” – laboratorio del gusto per famiglie condotto da Sabrina e Ivo, Società Agricola l’Ostal Val grana. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti

Ore 15,00 “Nonna, siediti! Oggi cucino io” – laboratorio ludico-didattico per bambini condotto da Michelis, specialità artigianali e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. A cura della Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti.