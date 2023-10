Chiusa di Pesio, la sala incontri del Parco Marguareis sarà intitolata a Riccardo Mucciarelli

Riccardo Mucciarelli è stato un personaggio chiave nelle amministrazione delle valle Pesio e delle valli cuneesi. Scomparso all'età di 76 anni nel settembre 2017, fu presidente del Parco Alpi Marittime (1986-1991, 2001-2004), del Parco Alta Valle Pesio (1986-1991, 2001-2004), dell’Azienda di promozione turistica e dell’Ac Cuneo 1905. Dal 2004 al 2009 ha ricoperto l'incarico di primo cittadino di Chiusa Pesio. Grande tifoso della Juventus aveva contribuito a portare la squadra allora allenata da Claudio Ranieri in vallata. Al di fuori dall'amministrazione Mucciarelli fu amministratore delle società Karim (arredi legno), Ciam (edilizia sostenibile) e Sicam (metalmeccanica), deteneva anche gli appalti per la manutenzione in grandi industrie cuneesi quali Presa Cementi, Michelin e Agc vetri.

A sei anni dalla sua scomparsa, gli verrà intitolata la sala incontri presso la sede del Parco naturale del Marguareis in via Sant'Anna 34. Appuntamento sabato 4 novembre alle 15.30. Seguirà, alle 17.30, il reading teatrale “Pino Petruzzelli interpreta la montagna di Mario Rigoni Stern e di Michele Pellegrino”. Un’iniziativa nell’ambito del programma di valorizzazione dell’esposizione permanente inaugurata lo scorso giugno “Una traccia nel tempo - La montagna dell’esodo nelle fotografie di Michele Pellegrino”. L’allestimento, ispirato da un’idea progettuale degli architetti Cristina Bollano e Paolo Peano, è stato realizzato con il contributo di Fondazione CRC a cura dell’associazione “Gli Spigolatori” in collaborazione con l’Ufficio tecnico dell’Ente.

In “La montagna di Mario Rigoni Stern e di Michele Pellegrino” l’autore, attore e regista Pino Petruzzelli racconta il suo rapporto più profondo con i pensieri dello scrittore di Asiago. Una rappresentazione che avrà per scenografia l’allestimento dell’esposizione di Pellegrino.

I brani letterari che saranno interpretati dall’attore genovese sono tratti dai libri “Uomini, boschi e api” e “Storia di Tonle” di Mario Rigoni Stern (Edizioni Einaudi) e “Terra, guerra, radici - Il mio cammino sulle orme di Mario Rigoni Stern” di Pino Petruzzelli (Edizioni Ares).

L'evento è organizzato dal comune di Chiusa di Pesio e dal Parco Alpi Marittime. L’ingresso è libero.