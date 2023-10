Halloween a Limone Piemonte, tra racconti paurosi, laboratori e sfilata in paese

Festa in maschera, racconti paurosi, laboratori e animazione per bambini e famiglie: in occasione di Halloween a Limone Piemonte sono in programma diverse attività, per celebrare al meglio la festa più “spaventosa” dell’anno.

Si parte martedì 31 ottobre: dalle 17 i ragazzi le vie del paese accoglieranno bambini e ragazzi in maschera per il tipico “dolcetto o scherzetto” tra i negozi limonesi.

In serata, alle 20.30 al Teatro Alla Confraternita, ci sarà la proiezione del film d’animazione Frankenweenie di Tim Burton. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Mercoledì 1° novembre alle 15.30 la Biblioteca-Museo dello sci organizza una lettura animata “da paura” e laboratorio a tema per i più piccoli. L'attività è rivolta a bambini dai quattro anni in su. È richiesta la presenza di un genitore. L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario registrarsi sul portale Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-halloween-in-biblioteca-724362867837?aff=oddtdtcreator

Contemporaneamente, dalle 15.30 in Piazza del Municipio ci sarà la distribuzione di caldarroste e vin brulè a cura del gruppo Alpini di Limone, mentre alle 17 è in programma la sfilata in maschera dei ragazzi per le vie del paese con la premiazione dei costumi più originali.

La manifestazione è realizzata dal Comune di Limone Piemonte in collaborazione con la Biblioteca-Museo dello Sci e con i commercianti limonesi.