Il richiamo delle tradizioni: successo per la Giornata Contadina di Rifreddo

Per concludere lo spettacolare weekend della Notte delle streghe, si è svolta a Rifreddo per la Sagra d’autunno e Giornata Contadina 2023. Una manifestazione all’insegna delle vecchie tradizioni contadine della Valle Po che ha richiamato nel piccolo comune montano davvero tanti turisti e curiosi.

Molte le attività che hanno intrattenuto i visitatori anche se il cuore della manifestazione è l’esposizione degli animali e delle mandrie nell’area dell’ex-caseificio Oreglia, di piazza Garibaldi e dietro all’area del laboratorio montano.

Accanto a questo evento la Pro Loco, Amministrazione comunale e il consiglio comunale dei ragazzi si sono dati da fare per potenziare ulteriormente le già numerose attrazioni messe in atto durante la giornata. Dopo la santa messa presieduta dal parroco Don Angelo Vincenti, si è svolta prima l’inaugurazione davanti alla chiesa centrale del paese e successivamente anche all’interno della tendostruttura alla presenza della Proloco, protagonista dell’evento, da parte degli amministratori comunali e con la presenza del Presidente della provincia Luca Ribaldo, oltre ad amministratori dei paesi vicini e i consiglieri regionali Demarchi e Gagliasso.

Più in dettaglio sin dal mattino è stato possibile vedere gli animali (mucche ma anche cavalli, pony, volantini, pecore e capre) cosi come passeggiare tra le numerose bancarelle che hanno trasformato il paese in un grande mercato. Nel campetto sportivo vicino alla chiesa parrocchiale hanno, invece, scoppiettato i trattori d’epoca, i mezzi agricoli e il mercatino dell’usato. Non sono poi mancati musica ed attrazioni per i bambini cosi come la distribuzione di caldarroste, bevande calde e il Pranzo contadino sotto alla tendostruttura.

Più in dettaglio il CCR ha distribuito tanti chili di caldarroste e vin brûlé, in collaborazione con la Proloco che ha visto molte persone deliziarsi con il pranzo contadino, mentre le corali piemontesi hanno intrattenuto in piazza le persone con canti popolari con un esibizione particolarmente calorosa. Per i più piccoli la giornata e passata intorno ai laboratori creativi e manuali, oltre che alle giostre presenti nell’area mercatale rifreddese ma anche attraverso la partecipazione ai laboratori sportivi del Judo Valle Po e della Asd Relevè, che per tutto il pomeriggio si sono sviluppati sulla piazzetta vicino alla chiesa.

Molto partecipata anche la tradizionale consegna delle “cioché” agli agricoltori che hanno esposto i loro animali e agli espositori dei mezzi agricoli, che si è svolta nel pomeriggio nella grande tendostruttura di Rifreddo. Una giornata andata davvero bene oltre che per le attrazioni anche per il clima ottimale che raramente si incontra a fine ottobre. Altro tassello aggiungo quest’anno è stato il coinvolgimento di vari enti del volontariato del territorio: ANFASS, LILT, GASM, ADMO, Monviso Salvamento e l’associazione Cinofili del Monviso in modo da creare un vero e proprio settore del volontariato e per far conoscere meglio questi importanti enti che silenziosamente con numerosi volontari danno un servizio enorme alla nostra comunità. Un successo che ha fatto felici gli organizzatori.

“Siamo davvero contenti del grosso successo della manifestazione – ha infatti, commentato il vicesindaco Elia Giordanino – perché per noi la Giornata Contadina rappresenta oltre un momento di festa anche la volontà di ricordare e di far ricordare le nostre tradizioni contadine. Un grazie ancora alla Proloco e a tutte le associazioni e i volontari che hanno aiutato per la riuscita della manifestazione”.