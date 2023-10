Saluzzo, nasce “Area Vasta”, un “think tank” che manda in fibrillazione la politica locale

La congiuntura è perlomeno sospetta eppure i protagonisti negano che l’iniziativa civica denominata “Area Vasta”, tenuta a battesimo mercoledì 18 ottobre a Saluzzo, abbia una mera finalità elettorale in vista delle comunali 2024. Il nome è stato scelto tra una rosa di altre possibili denominazione: “Territori del Monviso”, “Monviso in movimento”, “Terre dei Sauci”, “Saluzzo unisce”. Nomi suggestivi, anche se alcuni, come “Monviso in movimento”, già con copyright di altre associazioni.

Si è preferito accantonare le ipotesi più hard, tipo quella di impronta celtica, “Terre dei Sauci”, cara ai leghisti secessionisti della prima ora, e optare per quella più neutra di “Area Vasta”.

Verrebbe quasi da azzardare che si è in presenza della nascita di una sorta di “Octavia2”, l’associazione che raggruppa 17 piccoli Comuni a cavallo tra il Saluzzese e il Saviglianese. “Sì – rispondono – ma con Saluzzo al centro e con un ruolo di traino e di catalizzatore che valorizzi e non mortifichi i territori vicini”.

Nomi noti, molti dei quali con trascorsi politici di rilievo, tra i dieci soci fondatori, che hanno dato vita al direttivo provvisorio: Nando Arnolfo, veterinario, già sindaco di Scarnafigi e candidato sindaco a Saluzzo per il centrosinistra nel 1999, tra i fondatori in ambito locale della Margherita e poi direttore dell’Istituto zooprofilattico del Piemonte e dell’Abruzzo; Osvaldo Bellino, giornalista, addetto stampa dell’assessore regionale leghista alla Sanità Luigi Icardi, indicato nel 2019 come possibile candidato sindaco del centrodestra; Lorenzo Civalleri, ingegnere di Cardè; Giovanni Damiano, bancario, presidente dell’associazione per la difesa dell’ospedale di Saluzzo “Officina delle Idee ed esponente di Libera, l’associazione contro le mafie di don Luigi Ciotti; Pietro Delgrosso, ingegnere, segretario politico e maieuta della prima avventura leghista saluzzese ai tempi di Bossi e Miglio; Francesco Macchioni, assicuratore di Moretta, ex consigliere comunale e provinciale, già dirigente della Lega Nord, che aveva mancato d’un soffio il seggio in Regione battuto dal cuneese Claudio Dutto; Giacomino Matteodo, libero professionista di Saluzzo; Massimiliano Pellerino, giornalista pubblicista, funzionario regionale; Paola Sanzonio, architetto, già candidata sindaco a Saluzzo nel 2009 a capo di una lista civica insieme all’attuale presidente del consiglio comunale Enrico Falda; Guido Rossi, ex deputato vicecapogruppo della Lega Nord alla Camera, anch’egli ex consigliere comunale saluzzese agli albori del Carroccio e oggi direttore dell’associazione di autotrasportatori Astra.

“La finalità – spiegano in un comunicato i promotori – è sviluppare progetti di politiche pubbliche non solo per il territorio saluzzese, ma anche per quello saviglianese e le valli del Monviso. Si tratta di un’iniziativa di cittadinanza attiva, trasversale e apartitica, che conclude un percorso di studio iniziato nella primavera scorsa, partito dalla mappatura del territorio e da un’analisi dei fabbisogni territoriali per arrivare a produrre questo “think tank” (serbatoio di idee) progettuale”.

Nonostante abbiano pressoché tutti trascorsi politici, il requisito richiesto ai soci fondatori era non avere tessere di partito.

“Il carattere trasversale del sodalizio e lo statuto – puntualizza la nota stampa - stabiliscono che non possano far parte del direttivo persone appartenenti a partiti o movimenti politici”.

Presidente è stato nominato Pietro Delgrosso, ingegnere e noto imprenditore saluzzese, titolare dell’azienda che ha realizzato la prima comunità energetica in Italia. Tesoriere Nando Arnolfo.

Tra un anno- nelle intenzioni dei promotori – dovrà essere convocata la prima assemblea dei soci per eleggere il direttivo che avrà durata triennale.

Giovedì 30 novembre la presentazione pubblica alla cittadinanza.

Interessante sarà capire come e in quali termini l’associazione si posizionerà di fronte all’appuntamento amministrativo del prossimo anno.

Quel che appare evidente è che avrà un atteggiamento critico nei confronti della maggioranza di Mauro Calderoni, ma non da meno lo avrà nei riguardi del centrodestra, sia di quello uscente che di quello che (a fatica) va cercando di costituirsi.