ITIS Mario Delpozzo: la specializzazione di Elettronica ed Elettrotecnica

L’indirizzo elettronica ed elettronica è uno storico percorso dell’ITIS DELPOZZO di Cuneo che ha saputo accogliere le sfide imposte dal cambiamento che caratterizza il modo attuale. Si pensi, ad esempio, al problema del surriscaldamento della terra che, secondo i dati della Nasa, nel 2020 ha determinato un aumento della temperatura media è di 1,02 gradi rispetto a quella del periodo 1950-1980. Per ridurre i danni dei cambiamenti climatici ci si può basare sul grande contributo che consegue proprio dall’ elettrificazione dei consumi, rimpiazzando la produzione da fonti fossili con quella generata da fonti rinnovabili, che rende più puliti anche altri settori, come i trasporti, e dalla digitalizzazione delle reti, che migliora l’efficienza energetica; queste sono le sfide in mano ai futuri diplomati di questo corso.

Nel triennio si seguono i corsi di Elettrotecnica ed Elettronica, Sistemi Automatici e Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici e Elettronici. Le competenze acquisite sono specifiche in campo dei materiali e tecnologie costruttive di sistemi elettrici ed elettronici e delle macchine elettriche; della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi di conversione e trasporto dell’energia elettrica e gli impianti di distribuzione; non tralasciamo poi l'utilizzo di strumentazione per verifiche e collaudi di impianti civili ed industriali.

Nelle attività di PTCO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) si propongono lezioni inerenti al settore elettrotecnico ed impiantistico con intervento di professionisti del settore e professori universitari.

Alla conclusione del percorso lo studente si può affacciare al mondo del lavoro o agli studi universitari: una consistente percentuale degli allievi si iscrive alla facoltà di Ingegneria, nonostante le numerose offerte di impiego provenienti dalle aziende presenti sul territorio.

Nel settore dell’elettrotecnica ed elettronica, la sensibilità̀ verso il tema della parità̀ di genere è cresciuta negli ultimi anni: analizzando le statistiche emerge che il settore delle energie rinnovabili, in particolare il segmento del solare fotovoltaico, mostra uno dei più alti livelli di inclusività in termini di parità di genere. Le donne costituiscono il 40% della forza lavoro nel settore fotovoltaico a livello mondiale.

In conclusione l’indirizzo di elettrotecnica attende ragazzi e ragazze per affrontare insieme nuove sfide in un ambiente stimolante e dinamico.

Per maggiori informazioni: http://orientamento.itiscuneo.edu.it oppure il sito istituzionale www.itiscuneo.gov.it