Rugby Serie C: prima vittoria per il Cuneo Saluzzo

Nel pomeriggio di domenica, nella seconda giornata del campionato di Serie C, arriva la prima vittoria stagionale per il Cuneo Saluzzo Rugby.

Grazie alla larga vittoria per 34-0 sul campo del Moncalieri i ragazzi di Coach Sainato, Favilla e Lobos aggiungono 5 punti alla loro classifica.

I biancoblù confermano l'ottima prova della partita d'esordio portando a casa una vittoria larga, convincente e mai in discussione nonostante le diverse assenze.

Il 15 di Capitan Sommacal ha dimostrato di avere una rosa lunga e completa che non ha mai lasciato spazio all'avversario e che grazie alle cinque mete realizzate si prende anche il punto di bonus.

Il 34-0 finale racconta bene la prestazione messa in campo dal Cuneo Saluzzo. Anche questa Domenica gli 8 di mischia si dimostrano sempre superiori agli avversari proponendo un gioco avanzante che indirizza la partita sui binari giusti fin dalle prime battute di gioco. Ben quattro gli uomini andati in meta in questa giornata. Da sottolineare l'ottima prova della terza linea Grosso, man of the match, autore di una prestazione attenta ed efficace.

Prossimo impegno per la Senior è domenica 5 novembre alle 15.30 sul campo di Madonna Dell'Olmo dove affronteranno l'ostico Novara Rugby. Dovrà essere l'occasione per confermare e migliorare le ottime cose dimostrate fino a questo momento, un calendario molto impegnativo non lascia spazio a periodi o prestazioni sottotono.

Cuneo Saluzzo: Caporgno, Primerano, Radosta, Rinero, Pulvirenti, Grosso, Sommacal ( CAP), Brignone, Giuliano (V. CAP), Brasher, Scossa, Verra, Tallone, Sibona, Falco. Subentrati: Nourani, Salvagno, Parola, Mariotti, Olivero, De Simone, Giraudo. Mete: 2 Sommacal, 1 Brasher, Nourani, Pulvirenti.

Sul campo di casa di madonna dell'Olmo sempre domenica all'ora di pranzo L'U18 del Cuneo Pedona Rugby ha affrontato i pari età del San Mauro. Mai più risultato bugiardo poteva esserci, il 17-0 per la compagine torinese non rende giustizia all'ottima prova che per lunghi tratti ha messo in campo la squadra allenata da Malavolti, Verra e Giuliano.

Un primo tempo condotto largamente nella metà campo avversaria, anche a causa di alcuni errori, non ha permesso al 15 di Capitan Di Gregorio di realizzare quelle mete che si sarebbe meritato. Primo tempo che si conclude con la meta del San Mauro nell'unica occasione creata nella prima frazione di gioco.

Meta che taglia un pò le gambe e forse il morale ai biancoblù che a inizio ripresa subiscono altre due mete fin troppo punitive per quanto visto in campo.

Complici i troppo numerosi e tardivi cartellini gialli, la bravura degli avversari nel commettere e subire troppi falli l'ultimo quarto di gioco risulta nervoso e spezzettato non permettendo alle due squadre di esprimere i propri valori in campo.Nonostante queste difficoltà e qualche importante assenza il Cuneo Pedona Rugby chiude l'incontro in avanti alla ricerca di una meta, dove si mette in mostra il man of the match Rolando.

Nonostante il risultato negativo si ha l'impressione di una squadra cuneese unita e consapevole dei propri mezzi come dimostra l'ottimo primo tempo disputato.A volte servirebbe un pò più di malizia e cattiveria agonistica e qualche ingenuità in meno.

Il campionato dell'U18 riprenderà domenica 12 novembre contro gli alessandrini dell'URPA sul campo di Madonna dell'Olmo.

Cuneo Pedona Rugby U18: Deutche, Perda, Grigoras, Bertora, Pulvirenti, Rolando,Graglia, Bucci, Martini, Pilato, Reale, Di Gregorio, Dogliani, Giaccardi, Daquino. Subentrati: Orrù, Olivero, Silvestro, Armando, Ristorto, Giordano, Amateis. Ammoniti: Silvestro, Bucci, Di Gregorio.

Sabato 21 alla Festa del Rugby di Asti l'U12 di Sibona e Foschi ha aperto il week end delle formazioni del Cuneo Pedona Rugby. Come già sottolineato quanto sia più importante il gioco e il divertimento per questa categoria, sono da evidenziare comunque le buone prestazioni e i continui miglioramenti per una squadra che quest'anno ha visto l'innesto di molti ragazzini nelle proprie fila.

Il Cuneo Pedona Rugby rinnova l'invito per chiunque volesse mettersi alla prova presso i campi di Via della Battaglia dove ogni giorno dalle 18 troverete chi saprà darvi informazioni per giocare a questo sport, il Rugby, l'unico dove lo spirito di squadra e la disciplina fanno la differenza.