Borgo, "Quale vantaggio può dare per una ripresa della città una Cittadella dei servizi?"

Per risolvere il problema della ex Caserma Mario Fiore si farà, in una modesta parte, a quanto approvato dal Consiglio Comunale, un magazzino in uso ai Vigili del Fuoco di Cuneo. Per giustificare questa scelta si è

redatto un nuovo progetto dal titolo impegnativo: “Area standard per servizi pubblici destinata alla creazione della Cittadella dei Servizi”.

Premesso che in tutti i programmi elettorali non era stata presa in considerazione una evenienza simile, ma tutti avevano condiviso una risoluzione legata ad un progetto sostenibile e turistico della città, ho espresso convintamente il mio voto contrario a fronte di questo fatto nuovo.

Anche se nel corso della seduta, a quando asserito da esponenti di maggioranza, si è affermato che le problematiche commerciali e produttive della città sono in ripresa, è sotto gli occhi di tutti quanto una crisi di questi settori sia un fatto legato all’evoluzione dei tempi, non solamente nel nostro comune, e che vi debba essere un necessario e coraggioso cambio di rotta, legato ad una nuova impostazione turistica, sfruttando una

posizione geografia invidiabile del nostro comune. Vien da chiedersi quale vantaggio può dare per una ripresa della città una “Cittadella dei servizi”?

Un progetto che personalmente vedo contrario e inorganico rispetto ad una ripresa del nostro comune. Ritengo che tale progetto rappresenti la pietra tombale sulla evoluzione di un futuro diverso per la nostra città e mi auguro che nella maggioranza vi siano dei ripensamenti per accantonare questa strana e imprevista idea.



Marco Bassino

Consigliere Comunale

La torre