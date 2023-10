Lavoro e imprese: affrontare il futuro con i giusti strumenti di pianificazione aziendale e finanziaria

In un periodo storico caratterizzato da grandi cambiamenti economici, ma anche politici e sociali, per le imprese, specie quelle medio-piccole e artigiane, risulta fondamentale dotarsi degli strumenti giusti per approcciarsi in modo consapevole e preparato all’amministrazione d'impresa e relazionarsi con gli istituti bancari nelle varie fasi dell’accesso al credito.

Questo il tema del partecipato incontro, svoltosi a Bra lo scorso 23 ottobre, organizzato da Confartigianato Cuneo e Banca d’Alba con lo scopo di illustrare agli imprenditori come “investire e innovare in un periodo di incertezza economica”.

Dopo i saluti istituzionali della Vicepresidente provinciale di Confartigianato Cuneo Daniela Balestra (anche componente del Consiglio di Amministrazione dell’istituto albese), del presidente zonale di Confartigianato Luigi Capocchia e della Direttrice della filiale braidese dell’istituto Paola Pontiglione, si sono susseguiti gli interventi del Direttore di Confartigianato Joseph Meineri, del Responsabile Struttura Territoriale Crediti Alba Alberto Martinotti e del Responsabile dell’Area Produttività e Strategia di Confartigianato Claudio Serra hanno delineato contesto di riferimento e metodologie di lavoro che le aziende devono adottare per pianificare nel breve, medio e lungo periodo la propria gestione d’impresa.

«Strumenti come il controllo di gestione, il business-plan, l’analisi di costi e ricavi aziendali – è emerso dai lavori del convegno - rispondono non solo alle richieste sulle quali gli Istituti bancari si attestano nei rapporti con le imprese, ma devono diventare parte integrante e naturale della metodologia di lavoro dell’imprenditore».

Determinate, in questo senso, il ruolo da un lato della Banca e dall’altro dell’Associazione di Categoria, la quale, attraverso i propri specialisti operanti nei 19 uffici sul territorio provinciale, offre un’assistenza a tutto tondo per aiutare gli imprenditori in questo cambio di mentalità, strategico per individuare punti di forze e debolezza della propria attività, e operare i conseguenti correttivi di miglioramento e potenziamento.

Confermata, nell’ambito dell’incontro, la grande sinergia tra Confartigianato e l’istituto di credito albese nell’affiancare imprese in questo processo che intreccia innovazione, sostenibilità e visione verso il futuro.