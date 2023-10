A Roreto di Cherasco il 28 ottobre si chiude il festival di teatro dialettale

Si avvia verso la conclusione, con l’ultimo acuto - lo spettacolo della compagnia teatrale Il nostro Teatro di Sinio, in programma alle 21 di sabato 28 ottobre - la rassegna teatrale dialettale organizzata dalla Proloco della frazione di Roreto di Cherasco. Nel salone teatro della Casa della gioventù, Oscar Barile e sodali metteranno in scena le esilaranti vicende delle sorelle Elsa e Cesira, alle prese con i problemi del loro negozio, nella piece in due atti “Premiata merceria spatusso”.

Iniziato sabato 7 ottobre - con l’esibizione della compagnia “Vej e giovo” di Buriasco (piccolo centro del Pinerolese), sul palco con la commedia “Ciapa lì” - il festival ha portato a Roreto, per quattro fine settimana, alcune delle formazioni più importanti nel panorama del teatro dialettale. è il caso della compagnia “Dla Vila” di Verzuolo (con il copione “Tuta culpa d’le busie”, scritta da Cristian La Rosa e Carlo Antonio Panero) e del sodalizio “El fornel” di Racconigi, con la commedia “A son da ricoverè?”.

Commenta il sindaco Carlo Davico: "L’impegno della Proloco di Roreto a favore della cultura dialettale piemontese è un’ulteriore dimostrazione delle grandi capacità organizzative di un gruppo che ha saputo fare del festival teatrale un momento importante per la comunità".