C'è la convenzione tra Cuneo e Satispay: venti centesimi di sconto sulle commissioni negli avvisi e i bolletini PagoPA

Il Comune di Cuneo ha sottoscritto una convenzione con la società Satispay Europe S.A. per permettere pagamenti scontati tramite la piattaforma PagoPa.

L’obiettivo del comune era duplice: da un lato, agevolare la riscossione delle entrate per conto del Comune; dall’altra, agevolare il pagamento dei debitori dell’ente tramite la riduzione del costo d’intermediazione.

L’Avviso di gara, pubblicato nell’agosto di quest’anno, ha visto la partecipazione della società di pagamenti elettronici nata proprio a Cuneo, che ha proposto uno sconto del 20% sul costo della commissione per il pagamento tramite l’app Satispay degli avvisi/bollettini PagoPA emessi dal Comune di Cuneo (con un risparmio di 0,20 euro per il consumatore, che avrà un costo finale per la transazione di soli 0,80 euro, invece che un euro).

Ad oggi le entrate comunali per le quali è stato attivato il canale di pagamento PagoPa sono: tassa concorsi, rette mense scolastiche, rette asili nido, tariffa trasporto scolastico, diritti di segreteria archivio storico, tariffe impianti sportivi, multe e tassa rifiuti (per ora solo per le utenze non domestiche, ma si sta valutando di estenderlo a tutte le utenze).

«Con questo accordo facciamo ancora un passo verso la piena digitalizzazione delle modalità di pagamento del Comune – dichiarano l’Assessore al Bilancio e Tributi Valter Fantino e l’Assessore all’Innovazione Andrea Girard -. Siamo particolarmente soddisfatti, inoltre, perché a partecipare al bando è stata Satispay, società multinazionale che ha mosso i suoi primi passi proprio a Cuneo e che con la nostra città mantiene un legame particolare. Nel bando pubblico era richiesto uno sconto minimo del 10% rispetto alla commissione ordinaria praticata abitualmente sulla piattaforma PagoPa, ma siamo riusciti ad ottenere uno sconto doppio da Satispay, del 20%, in modo da favorire ancora di più la nostra utenza. L’obiettivo per il futuro è attivare condizioni simili per tutte le entrate comunali dove esiste un avviso di pagamento trasmesso dal Comune, a partire dai tributi comunali.»