Conflitto israelo-palestinese: anche Cuneo chiede la pace

Firmatari dei documenti i gruppi Cuneo per i Beni Comuni e Cuneo Mia , Indipendenti e l'insieme delle forze di maggioranza ( Centro per Cuneo , Partito Democratico , Crescere Insieme , Cuneo Solidale e Democratica e Gruppo misto di maggioranza ).

La rete sottolinea come non ci siano giustificazioni all'uso indiscriminato e folle della violenza da parte dell'organizzazione terroristica Hamas, nemmeno i decenni di repressione perpetrata da Israele: “Oggi occorre evitare ogni forma di schieramento emotivo a favore di una delle due parti in causa, perché nociva al raggiungimento di un esito positivo del conflitto".