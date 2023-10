I formaggi di capra protagonisti del primo show cooking Campagna Amica all'Open Baladin di Cuneo

Giovani che investono il loro futuro in agricoltura, recuperano tradizioni e innestano nuova linfa nell’agroalimentare cuneese: sono fra i protagonisti dei nuovi show cooking Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo, gli appuntamenti più gustosi del giovedì sera nella Granda.

Il primo show cooking della nuova stagione andrà in scena questa sera, 26 ottobre 2023, alle ore 18 e proporrà un viaggio fra i sapori e le curiosità dei formaggi di capra, sempre più apprezzati per l’alta digeribilità nonché per la ricchezza di importanti sostanze nutritive.

A presentarli sarà Paolo Pellegrino, giovane allevatore bovesano di capre dell’azienda agricola “Il Sogno” che, con la compagna Arianna, produce interamente a mano circa 30 prodotti caseari diversi. “Ciascuno dei nostri formaggi – spiega Paolo – è il punto di arrivo di un filiera interamente auto-prodotta, dove il mangime per gli animali che alleviamo è realizzato esclusivamente con materie prime coltivate nei nostri campi aziendali. In questo modo garantiamo al consumatore genuinità in tutte le fasi di lavorazione e caratteristiche organolettiche uniche”.

I partecipanti, oltre a conoscere da vicino i formaggi di capra, scopriranno la storia di Paolo e della sua azienda e avranno modo di assaporare i piatti preparati in diretta da chef e cuochi dell’Istituto alberghiero Donadio di Dronero e abbinati a sorsi di birra Baladin, imparando tanti “trucchi” per esaltare al meglio i formaggi di capra in cucina.

“Ogni show cooking – spiega Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale Campagna Amica – è per noi un’occasione per far luce sulle realtà agricole e sui prodotti che ambiscono a valorizzare la tradizione, le tipicità e la biodiversità di un territorio che ha molto da offrire. È anche uno straordinario momento di incontro e confronto fra i produttori Campagna Amica e i consumatori capace di instaurare un rapporto di fiducia basato sui valori della trasparenza e della qualità”.

Appuntamento, dunque, per oggi alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Prenotazioni al numero 0171 489199.