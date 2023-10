Il giornalista Giammarco Sicuro a Cuneo con l'associazione Rajiv Gandhi Home for Handicapped

Oggi 26 ottobre 2023, tra gli eventi organizzati dall'associazione di volontariato Rajiv Gandhi Home for Handicapped – sede italiana ONLUS per festeggiare i 20 anni di attività, ospiterà a Cuneo il giornalista, fotoreporter e inviato RAI Giammarco Sicuro. Presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo, alle ore 17.30, presenterà il suo ultimo libro “Grano”.

Grano è il racconto di un inviato speciale della Rai che, il giorno dell’attacco russo a Kiev, prende il primo volo per Mosca e si ritrova a seguire una guerra che, secondo alcuni analisti, sarebbe dovuta durare poco, ma che finisce per trasformarsi in un lungo conflitto di logoramento che costringe alla fuga e alla sofferenza milioni di ucraini. Giammarco Sicuro è uno dei pochi giornalisti ad aver vissuto entrambi i fronti: dalla Russia, dove è stato poi evacuato per evitare l’arresto; all’Ucraina, nei territori del Donbass conteso.

Grano non è un’analisi geopolitica, ma un lungo e articolato racconto della guerra dal punto di vista di chi la subisce: le persone. I rifugiati in fuga, i bambini terrorizzati nei bunker, gli anziani evacuati in carrozzina sotto le bombe, i ragazzi che si improvvisano soldati. Grano è la “terra di mezzo” in cui si muove chi consuma la suola delle scarpe, a metà tra reportage e diario di viaggio, senza mai perdere la tenerezza. Un mosaico di storie sorprendenti e sconosciute di vita dal fronte, un viaggio attraverso infinite distese di coltivazioni di grano e cereali («l’oro di Ucraina») trasformate in trincee da chi prova a difendersi dall’invasore.

L’autore ha ricevuto numerosi riconoscimenti come il Premio internazionale Marco Luchetta, il Premio Cutuli e il Premio Chatwin per il suo primo libro “L’anno dell’Alpaca” patrocinato da UNICEF.