L'Amaro di Vottignasco con zafferano: promozione del territorio con il Rotary Club Savigliano

In Primavera, con Quintessenza e Giornata delle Api si erano occupati di sementi e Giovedì di bevande “spiritose” e di bulbi. Interessante la promozione del territorio nell’incontro del Rotary Club Savigliano con due relatori :il nuovo socio Emanuele Vottero Fin (farmacista di Vottignasco) e di Monica Olivero (Azienda Agricola Biolivero che si occupa di coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche). Tema: l’Amaro di Vottignasco con zafferano, della Farmacia Nuova, e proprietà dei suoi ingredienti.

La tradizione liquoristica piemontese ha sempre avuto un punto di forza nella produzione d’amari ottenuti da infusione di erbe e radici, piante medicinali e spezie. Molti di questi, nati spesso con finalità terapeutiche in ambienti monastici dove, prima delle loro soppressioni napoleoniche, venivano preparati, sono tuttora prodotti (un esempio il “Paulin Scaraffia” in Piazza Vecchia) adattati ai gusti moderni. Il dott. Vottero Fin, applicando le sue conoscenze erboristiche e galeniche, si è cimentato nella creazione d’una di queste bevande toniche nell’intento di far conoscere le proprietà dello zafferano e l’effetto digestivo e terapeutico del suo consumo.

Lo zafferano si può coltivare senza problemi nell’orto, così Monica Olivero, fornitrice dello zafferano, e chiunque può impiantarlo nel proprio terreno. “Stigmi di Crocus Sativus”, è una spezia preziosa utilizzata in cucina ma non molto conosciuta quanto a benefici per la salute. Il costo elevato è dovuto al molto lavoro che richiede produrne anche una piccola quantità. Tuttavia non è difficile ottenerla in coltivazione domestica ed in cucina permette molte variabili. Ha spiegato come si inizia a coltivarla, clima e terreno adatti, lavorazione del terreno ed acquisto di bulbi, coltivazione ed insetti e parassiti nocivi, malattie, moltiplicazione e raccolta dei bulbi, dei fiori, mondatura o sfioratura, essiccazione, conservazione e attenzione per falsi zafferani e nell’acquisto di bulbi. Quanto a costi, ci vogliono circa 150 fiori per fare un grammo di spezia, comunque una buona quantità, e ci si ricava una trentina di porzioni di risotto giallo alla milanese. E’ una richiesta in crescita, ed il farmacista ha spiegato quanto siano collegate le produzioni di questa spezia con il suo amaro.