Ode alla pittura con la mostra Sensing Painting: la Collezione della Fondazione CRC arriva al Castello di Rivoli [FOTO]

Le opere di oltre 50 artisti dalla Collezione della Fondazione CRC arrivano nelle sale del Castello di Rivoli per la mostra Sensing Painting.

Insieme rappresentano il corpus di lavori raccolti dal 2017 ad oggi attraverso ColtivArte, progetto promosso dalla stessa Fondazione e coordinato da una Commissione Scientifica di alto profilo composta dal Direttore del Castello di Rivoli Carolyn Christov-Bakargiev, dal Direttore dell’Art Institute presso la Academy of Art and Design FHNW di Basilea Chus Martínez e dal Direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude Guido Curto.

La mostra aperta fino al 28 gennaio valorizza le linee guida in base alle quali è stata costruita la Collezione, tra queste la forte presenza di opere d’arte di giovani artisti del territorio piemontese e italiano, l’attenzione al panorama contemporaneo internazionale e la preminenza di opere pittoriche.

A partire dalla prima opera esposta di Alex Cecchetti, Imbastito d’erbacce, fino a Live Feed di Rossella Biscotti, ma passando anche per la serie di Valerio Berruti, Per Grazia Ricevuta, protagonista è soprattutto l’arte pittorica.

Il percorso evidenzia infatti il valore della pittura come mezzo espressivo, soprattutto nel contesto dell’attuale era digitale.

La mostra offre un ricco programma di laboratori gratuiti dedicati alle scuole. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, nell’ambito dei laboratori dedicati all’arte contemporanea, il Rondò dei Talenti, polo educativo e formativo realizzato dalla Fondazione CRC nel centro di Cuneo, accoglierà una volta a settimana il laboratorio Sensing Painting.

Le attività saranno curate dalla Scatola Gialla, con la supervisione del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli. Per le scuole secondarie di secondo grado, è previsto un ricco programma inedito di visite e workshop correlati alla mostra e alla Collezione del Castello di Rivoli, a cura del Dipartimento Educazione del Museo, per ripensare alla storia della pittura in chiave contemporanea.

Inoltre, per promuovere la visita alla mostra, la Fondazione CRC mette a disposizione biglietti gratuiti d’ingresso per ogni residente in provincia di Cuneo e per un suo accompagnatore.

“È un piacere collaborare con la Fondazione CRC fin dal 2017 - commenta Carolyn Christov-Bakargiev, che a fine anno terminerà la sua esperienza come direttore del Castello di Rivoli - Attraverso il progetto ColtivArte, questa nuova collezione piemontese è capace di testimoniare le ricerche principalmente in pittura più avanzate dei giovani, sia a livello locale sia internazionale”.

“Consolidando l’impegno nella promozione dell’arte,” aggiunge Ezio Raviola, Presidente della Fondazione CRC, “la Fondazione CRC ha sviluppato negli ultimi anni un programma di acquisizioni che riflette la volontà di scoprire patrimoni artistici “nascosti” e di sostenere talenti emergenti. Il progetto Coltivarte, avviato nel 2017, è il cuore pulsante di questa attività e nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento di giovani artisti tramite l’acquisizione di opere d’arte e la creazione di occasioni di fruizione aperte alla comunità. Una parte di questa collezione viene esposta nella straordinaria cornice del Castello di Rivoli: dopo il successo della mostra Pittura in Persona a Cuneo nel 2021, Sensing Painting continua la fruttuosa collaborazione tra le due istituzioni per offrire al pubblico, non solo cuneese, l’opportunità di immergersi nell’universo della contemporaneità artistica in questo evento dal respiro internazionale”.

Per info: https://www.castellodirivoli.org