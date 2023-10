Porta di Valle, deserta la gara d'affidamento: l'Unione valuta come procedere

Si è chiuso senza la presentazione di offerte il bando di gara per l’affidamento in concessione della Porta di Valle della Valle Varaita, aperto tra il 13 settembre e il 13 ottobre scorsi.

La procedura di gara si era resa necessaria per il recesso anticipato del precedente gestore, attivo alla Porta di Valle dal 2008. Diverse sono state le richieste di informazioni e le manifestazioni di interesse informali ricevute, ma nessuna di esse si è tradotta in un’offerta concreta nei tempi previsti dal bando.

«La Porta di Valle – dichiara il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta – è un punto di riferimento strategico per i flussi turistici locali e per coordinarsi con le progettualità più ampie del progetto Terres Monviso, di cui siamo partner e che in un certo senso questo territorio ha ispirato, essendo stato il primo ad avere una struttura come la Porta di Valle già più di quindici anni fa. Non è facile trovare un gestore capace di subentrare al precedente, che ha fatto bene per tanti anni, ma siamo comunque attivi nella ricerca di una soluzione».