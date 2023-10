Prosegue la conta dei danni a Briga Alta dopo la tempesta 'Aline': spezzati centinaia di alberi al bosco delle Navette

Non è ancora definitivo il bilancio dei danni causati dalle forti raffiche di vento che, lo scorso fine settimana, hanno accompagnato il maltempo che si è abbattuto sul Cuneese.

I danni maggiori sono stati registrati in Valle Gesso dove, la tempesta 'Aline', ha causato circa 4 milioni di danni (leggi qui).

In Alta Valle Tanaro a subire i danni maggiori è stato il bosco delle Navette, nel comune di Briga Alta, dove centinaia di alberi, tra i quali abeti e larici, sono stati spezzati e danneggiati.

"A inizio settimana abbiamo effettuato un sopralluogo insieme alle guardie forestali - conferma il sindaco Federica Lanteri - "I danni sono stati notevoli, causati soprattutto dalle forti raffiche di vento. Molti alberi sono stati spezzati o sradicati e i sentieri sono invasi da materiale o interrotti. Stiamo valutando come intervenire, in collaborazione con l'Ente Parco Aree Protette Alpi Marittime, anche perché l'area è molto estesa."

Il bosco, che si estende oltre 2700 ettari, è molto frequentato nel periodo estivo per passeggiate, escursioni e trekking, oltre ad essere sull'Alta Via del Sale, percorso molto apprezzato da turisti, che ha chiuso lo scorso 15 ottobre per la stagione invernale.

"Ora valuteremo come procedere - conclude il sindaco - si tratta di un'area molto importante per noi, a livello paesaggistico, ma anche turistico. L'obiettivo sarà certamente quello di restituirne la fruibilità per la prossima primavera".