Addio a Pietro Scavino, ex cantoniere della Provincia nel Reparto di Alba

La Provincia partecipa al cordoglio della famiglia per la scomparsa dell’ex dipendente Pietro (Pierinin) Scavino, cantoniere del Settore Viabilità nel Reparto di Alba. Classe 1939, originario di Bosia, aveva iniziato a lavorare per l’ente come manovale nel 1960 per periodi saltuari e venne successivamente assunto in ruolo nel 1964. Rimase in servizio per quasi trent’anni, fino alla pensione nel 1991.

Il presidente Luca Robaldo, insieme ai consiglieri provinciali e a tutti i dipendenti, ne ricordano le grandi doti professionali e umane. Scavino lascia la moglie Carla e il figlio Simone, oltre ai nipoti e la sorella Gioconda. I funerali si svolgeranno venerdì 27 ottobre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Borgomale partendo dall’abitazione in località Bricco.