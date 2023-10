FEDERMANAGER CUNEO: prosegue la collaborazione con il Gruppo AFFIDEA-CDC

Il rapporto consolidato tra Federmanager Cuneo e il Gruppo Affidea-CDC è stato ulteriormente ribadito e sottoscritto in occasione della recente visita del Presidente di Federmanager Cuneo Fulvio D'Alessandro presso la sede CDC Cuneo sita in piazza Duccio Galimberti al numero 4.

Ricevuto dalla Dott.ssa Simona Cirio, funzionaria commerciale di gruppo e dalla Dott.ssa Federica Gervasio responsabile della sede cuneese CDC, si sono poste le basi per una collaborazione ancora più stretta in termini di servizio e condivisione d'intenti a sostegno e tutela degli associati di Federmanager Cuneo.

I servizi convenzionati alla salute sono alla base dei comuni intendimenti in un'ottica di professionalità, gestione ottimale dei tempi, dedizione alle specifiche e spesso complesse necessità.

CDC Cuneo è convenzionata FASI in forma diretta mentre Federmanager Cuneo è in grado di gestire tutte le pratiche FASI e ASSIDAI in forma individuale dando agli iscritti un apprezzato e competente servizio gratuito.

Sono in programma comuni iniziative molto importanti queste per veicolare al meglio i nostri servizi dedicati alla salute dei nostri iscritti grazie alla convenzione tra Federmanager Cuneo e CDC Cuneo.

Per maggiori informazioni e ragguagli sulla convenzione vi chiediamo di contattare gentilmente la ns. sede ai contatti che trovate qui di seguito:

Informazioni e contatti

FEDERMANAGER CUNEO – VIA VITTORIO BERSEZIO, 9 – 12100 – CUNEO

Giorni di apertura degli uffici:

lunedì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00

mercoledì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00

venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00.

Telefono: 0171 455699

CDC Srl - Cuneo

Piazza Tancredi Duccio Galimberti 4 - 12100 Cuneo (CN)