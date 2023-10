Certificati, ecologici e raffinati, i parquet Armony Floor trasformano completamente gli spazi abitativi

Caratterizzati da un'eleganza senza pari, rispettosi dell'ambiente e conformi alle normative europee più rigorose, i pavimenti in legno e i parquet Armony Floor sono pensati per quanti desiderano donare un nuovo volto al proprio ambiente casalingo, approfittando di prezzi unici. Risultato di un processo di produzione controllato e sicuro, si adattano alla perfezione sia agli ambienti interni che esterni. A ciò si uniscono servizi a misura del cliente, come quello che riguarda la posa del nuovo pavimento.

L'azienda, una tra le poche del nostro Paese ad essere sia produttore che rivenditore, presenta un ampio assortimento di parquet in rovere e bamboo, in legno stratificato, massello, prelevigato o prefinito. Il catalogo, ampio e regolarmente aggiornato, permette di scegliere fra tantissimi colori, venature e rifiniture. Senza dimenticare gli accessori, che completano le varie linee disponibili.

L'offerta è pensata per soddisfare non solo le esigenze di chi sta cercando soluzioni per la propria casa, ma anche per professionisti, architetti e arredatori impegnati nella progettazione e nell'arredo degli spazi residenziali dei loro clienti.

Corredati da una garanzia di 25 anni, per garantire totale tranquillità, gli articoli firmati Armony Floor sono anche certificati CE, in linea con le normative europee. Prodotti in maniera ecocompatibile e biologica, vengono creati nel completo rispetto dell'ambiente, degli animali e delle risorse forestali. Anche le colle e le vernici utilizzate sono ecologiche e prive di formaldeide.

Chi sceglie di rivolgersi all'azienda ha la certezza di poter beneficiare di prezzi competitivi e sconti irripetibili, mantenendo sempre elevati standard di qualità. Ciò è reso possibile dalla relazione diretta tra produttore e cliente, senza la presenza di intermediari o agenti, che non farebbero altro che far lievitare i costi.

Armony Floor importa le materie prime direttamente dai Paesi produttori. Grazie al contributo di collaboratori interni, queste, vengono trasformate mediante processi moderni ed ecologici, in pavimenti in legno sinonimo di lunghissima durata e prestigio.

Oltre che dal portale ufficiale www.pavimentieparquet.com, la proposta è accessibile anche presso lo showroom interno alla produzione di Coriano, in provincia di Rimini, previo appuntamento. Inoltre, viene offerta la possibilità di ricevere dei campioni gratuiti di parquet, che saranno recapitati direttamente a casa del cliente entro 48/72 ore.

Su richiesta, l'azienda offre anche il servizio di posa del nuovo pavimento, avvalendosi della competenza di esperti posatori su tutto il territorio italiano. Gli interessati possono inoltre godere di una detrazione fiscale del 50% e dell'Iva ridotta al 10%.

Infine, qualora l’utente volesse ricevere informazioni o suggerimenti aggiuntivi, può sempre rivolgersi al qualificato servizio di customer care, attraverso il numero telefonico dedicato o compilando il form disponibile online. Anche l'assistenza post vendita è garantita e sempre gratuita.