I migliori giochi sparatutto online

Se dovessimo chiederci quale attività di svago non abbia anche una versione online, probabilmente faremmo fatica a rispondere. Dal fare nuove conoscenze a seguire eventi in diretta, fino alla lettura di articoli e blog di nostro interesse, sembra che ormai la scelta del “come” sia sempre duplice: online o reale? C’è un settore che però, più di altri, è cresciuto e ha quasi creato un filone a sé: quello del gioco. Oggi possiamo decidere di entrare in un casinò reale ma, più spesso (e più facilmente), possiamo decidere di giocare a un casinò online.

Grazie a questa nuova opportunità, sono di conseguenza proliferati i siti a cui è possibile accedere per vivere un’esperienza che si avvicina molto a quella che possiamo avere nei grandi casinò di Las Vegas. I migliori casinò con NetEnt sono considerati le piattaforme che più si ispirano alle case da gioco reali, viste le vincite generose a cui possiamo aspirare anche con scommesse di piccola entità e l’ampia scelta di divertimenti. Dalle slot ai giochi di carte, fino alla modalità dal vivo, è difficile sentire la mancanza di un casinò terrestre. Senza dimenticare che la comodità della modalità virtuale non ha prezzo!

Oltre al gioco da casinò, un altro settore dell’intrattenimento si sta facendo strada tra il grande pubblico: il gaming online. Complice anche in questo caso la facilità di connessione ma, soprattutto, l’ampia scelta di giochi, ormai la versione attuale dei videogame con console spopola in tutto il mondo, e l’Italia non è da meno. Le app per desktop ma soprattutto per mobile sono il traino del divertimento on the go, con una prevalenza dei sistemi operativi iOS su quelli Android. Più nello specifico, sono i giochi d’azione a dominare il settore, come dimostrano i giochi cd sparatutto, che corrispondono al termine inglese originale “shooting games”.

Parola d’ordine: azione!

Mentre fino a qualche anno fa si registrava una netta differenza in termini di pubblico, oggi c’è una maggiore fluidità tra i settori gaming e gambling. I giochi sparatutto erano all’inizio i preferiti da una fascia di gamer molto giovane, e il motivo è facilmente intuibile. Si tratta di software abbastanza sofisticati che richiedono una maggiore reattività in termini di visualizzazione, attenzione e operatività. Il gioco online, inteso come gioco da casinò, all’inizio ha fatto presa su un pubblico più adulto e già pratico di sale slot e sale giochi.

Oggi questa differenziazione è ridotta al minimo, dato che ormai siamo tutti molto più tecnologici di qualche anno fa. E, soprattutto, sono le elevate possibilità di vincita a rendere il gambling un settore trasversale. Oltre ad avere in comune il pubblico, il gaming online e i giochi da casinò hanno in comune anche la netta preferenza per i titoli di azione e per gli sport virtuali. I giochi sparatutto sono, di per sé, giochi di azione. La categoria si riferisce infatti a una struttura molto semplice e simile ai videogiochi degli anni ‘80: il gamer controlla un personaggio o una squadra durante una battaglia. Elemento immancabile sono quindi le armi.

La sottocategoria più popolare e che si identifica ormai con gli shooter games è quella degli sparatutto in prima persona, conosciuti anche con l’acronimo FPS, First Person Shooter. La caratteristica di base e che coinvolge particolarmente il player è la visuale di gioco, in prima persona: in pratica avviene una sorta di identificazione tra giocatore e personaggio del gioco. l’altra categoria, leggermente meno popolare, di giochi sparatutto è quella in terza persona, quindi il gamer rimane esterno rispetto al punto di vista del personaggio e ha una visuale più a 360°.

Ecco i titoli più famosi e amati dai gamer di tutto il mondo:

Doom

Lanciato la prima volta nel 2016, Doom è uno shooting game in prima persona che ha letteralmente conquistato i gamer, al punto da dar vita a un lungo seguito di sequel. A fare da sottofondo musicale è una musica heavy metal intensa, che dà la giusta carica per il giocatore, che si trovaa combattare sul pianeta Marte, tra ambientazioni mostruose e ispirazioni alle guerre mondiali. Insomma, un divertimenti sconsigliato ai cuori deboli.

Fortnite

Fortnite è un gioco che non ha bisogno di grandi presentazioni, essendo tra i titoli shooting più popolari del web, anche grazie al seguito dichiarato di diversi VIP. Il gamer che partecipa a Fortnite si ritrova ad essere l’ultima persona vivente in un’ambientazione di guerra, e dovrà affrontare diverse tempeste per riuscire a salvarsi. L’ambientazione è da brividi e non perde di coinvolgiment anche se si tratta di un game in terza persona. Ogni serie dura circa 90 giorni per un giocatore di medio livello.

Resident Evil

Un’altra serie che ha fatto battere il cuore di molti gamer è Resident Evil, ambientata nelle atmosfere più horror che di guerra. A fare da protagonista oltre all'ambientazione gotica, sono i ritmi serrati di gioco e la meccanica difensiva del gamer, assolutamente originale. La trama del gioco è semplice ma coinvolgente: da personaggio principale del gioco, ti troverai in Louisiana, dove dovrai salvare tua moglie, un’affascinante donna rapita da un gruppo di psicopatici alieni. La missione sarà più difficile del previsto!

Halo Reach

Halo Reach è un’altra serie che ha dato vita a diversi sequel. Nel mondo dello shooting game rappresenta un grande classico e non a caso. Anche in questo caso, i ritmi di gioco sono veloci e quasi mozzafiato, mentre l'ambientazione fonde due grandi temi, quello della fantascienza e della guerra. Anche il sound è deciso e si adatta alla perfezione a un gioco che è una battaglia all’ultimo sangue o meglio, shoot.

Vanquish

Se ami l’azione più di ogni altra caratteristica in un gioco, Vanquish è il titolo perfetto. Si tratta di un gioco sparatutto in terza persona in cui la regola principale è tanto semplice quanto spietata: se rimani fermo, muori. L’ambientazione è futuristica ma non troppo, mentre invece a dominare sono le armi con cui potrai sconfiggere le truppe nemiche, pronte ad attaccarti e a bloccare i tuoi movimenti.