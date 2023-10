La preparazione dei cibi è un'arte in continua evoluzione, influenzata da cambiamenti culturali, tecnologici e nutrizionali. Le tendenze in fatto di cottura dei cibi non sono immuni da questi mutamenti e, negli ultimi anni, abbiamo assistito a una serie di rivoluzioni culinarie che hanno ridefinito il modo in cui si cucinano e si gustano i pasti. Prima di passare ad analizzare le modalità di cottura, sottolineiamo l’importanza di possedere una cucina funzionante e accessoriata se si ha intenzione di migliorare le proprie prestazioni ai fornelli: ottimi piani cottura e elettrodomestici innovativi e comodi sono delle ottime soluzioni. E nel caso non si abbia uno spazio molto grande, è bene porre attenzione anche a soluzioni salvaspazio su misura, come un forno da incasso.

In questo articolo esploreremo alcune delle ultime tendenze nella cottura dei cibi, che stanno trasformando le cucine di tutto il mondo.

Cottura sous vide

La cottura sous vide è una tecnica che sta guadagnando sempre più popolarità tra gli chef professionisti e gli appassionati di cucina. Questo metodo prevede la messa sottovuoto degli alimenti in sacchetti ermetici e la cottura a temperature controllate in un bagno d'acqua. La precisione della cottura sottovuoto garantisce che i cibi siano cucinati in modo uniforme.

Si ricorre a questa ultimissima tendenza solitamente per la preparazione di carne, pesce e verdure. Grazie alla tecnologia dei dispositivi sous vide ora tutti possono facilmente sperimentare a casa questa modalità di cottura del cibo, ottenendo risultati da chef senza dover frequentare una scuola di cucina.

Cottura a basse temperature

La cottura a basse temperature è una tendenza che pone l'accento sulla lenta e lunga preparazione degli alimenti a temperature inferiori rispetto alla cottura tradizionale. Questo approccio consente ai sapori di svilupparsi pienamente e alle fibre muscolari delle carni di rompersi lentamente, risultando in piatti più teneri e gustosi. In questo la tecnologia di un piano cottura elettrico può essere particolarmente utile, perché risulta particolarmente facile controllare il calore emesso per la cottura. Questo tipo di metodo è spesso utilizzato per preparare carne stufata e altri tagli di carne più duri, ma è applicabile anche a pesce e verdure. È un metodo che richiede tempo e pazienza, ma i risultati sono spesso degni di un ristorante gourmet.

Cottura al vapore

Seguire una dieta sana ed equilibrata è ormai una prerogativa di tutti, per questa ragione la cottura al vapore è una delle tendenze culinarie più diffuse tra gli italiani. Questa tecnica prevede la cottura degli alimenti utilizzando il vapore generato da acqua bollente o in un'apposita pentola a vapore. La cottura al vapore è particolarmente apprezzata per la sua capacità di preservare le vitamine e i minerali presenti negli alimenti, riducendo la necessità di utilizzare grassi o oli aggiunti. È una tecnica che ben si presta alla preparazione di verdure, riso e pesce, contribuendo a una dieta salutare.

Cottura con robot da cucina

La tecnologia sta giocando un ruolo sempre più importante nella cucina di tutti i giorni e i robot da cucina hanno conquistato tutti. Questi dispositivi intelligenti possono tagliare, frullare, mescolare e cucinare una vasta gamma di ricette, rendendo la preparazione dei pasti più semplice e veloce possibile. Con l'uso di app e assistenti vocali, è possibile controllare il robot da cucina anche da remoto. Questa tendenza è particolarmente apprezzata da chi ha un ritmo di vita frenetico e desidera comunque godere di pasti casalinghi preparati nel miglior modo.

Cottura a energia solare, sostenibilità in tavola

La sostenibilità è un tema cruciale in cucina e la cottura a energia solare si sta affermando come tendenza eco-friendly. Questa tecnica sfrutta l'energia solare per cucinare cibi e si serve di forni solari o cucine solari. Si tratta di dispositivi che concentrano la luce solare e la trasformano in calore, favorendo la cottura di una vasta gamma di alimenti. La cottura a energia solare è particolarmente popolare in aree con abbondante irradiazione solare ed è una soluzione sostenibile ottimale per ridurre il consumo di combustibili fossili in cucina.