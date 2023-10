Al Politeama di Bra "Sacred Concert - Duke Ellington"

5 novembre alle ore 17 il Teatro Politeama di Bra (piazza Carlo Alberto, 23) ospita l’evento “Sacred Concert – Duke Ellington”, a cura dell’Istituto Civico Musicale “A. Gandino” e della Fondazione Fossano Musica, con la partecipazione del direttore della Fondazione Fossano Musica Big Band, Sergio Chiricosta, del direttore del coro Maestro Livio Cavallo, della voce solista, Chiara Rosso e della formazione vocale-strumentale Ensemble del Giglio.



I concerti sacri di Duke Ellington sono composti da tre suite di musica religiosa scritta per big band, solisti (vocale e strumentale), coro gospel e ballerini di tip tap, scritta e registrata dal pianista, compositore e leader della big band americana Duke Ellington negli ultimi dieci anni della sua vita.

Le tre suite sono intitolate: “1965: un concerto di musica sacra”, “1968: Secondo Concerto Sacro” e “1973: Terzo Concerto Sacro”



Per Ellington, questi concerti sono “la cosa più importante che abbia mai fatto”. L'intenzione di Ellington non era quella di scrivere una messa. I pezzi sono costituiti da canzoni e suite, basati su testi di Ellington. Le influenze del gospel europeo incontrano la musica religiosa, combinandosi con lo stile di Ellington. Come disse l’artista stesso in riferimento a queste composizioni: “Ognuno prega nella propria lingua”. È musica “seria”, ma allo stesso tempo caratterizzata dallo swing.

L'idea per questi concerti venne a Elligton durante il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti negli anni '60. A causa delle dimensioni della musica e del gran numero di musicisti richiesti, questa musica viene eseguita raramente oggi. La Laurent Mignard Duke Orchestra, dedita alla musica di Duke Ellington, ha eseguito i Concerti Sacri durante una serie di concerti nelle cattedrali francesi. Un CD è stato pubblicato nel 2014.



La partecipazione è gratuita, prenotazioni attraverso il form sul sito fondazionefossanomusica.it