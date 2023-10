"Boves stregata" per grandi e piccini: conto alla rovescia per la notte più paurosa dell'anno

Dopo anni di stop, martedì 31 ottobre torna “Boves Stregata”, uno degli eventi più attesi dell'autunno ai piedi della Bisalta. Non solo, come evidenzia l'assessora alle Manifestaizoni Raffaella Giordano, si tratta forse dell'unico Halloween struttirato e organizzato per coinvolgere l'intero centro cittadino e con una durata così estesa.

Si partirà infatti alle 18, per proseguire poi fino alle 23 almeno, quandoi Boves si trasformerà in un teatro a cielo aperto, tra spettacoli, vie a tema e tanto divertimento misto a brividi.

Grazie ad un percorso ad anello con partenza e arrivo in piazza Italia, i partecipanti potranno addentrarsi in un mondo stregato fatto di mostri curiosi e apparizioni spettrali.

"Abbiamo strutturato il percorso in modo che sia per tutti, con vie che proporranno attrattive in una scala di terrore crescente. Non mancheranno, comunque, anche i personaggi buoni, per far divertire anche i bambini più piccoli. Sarà una festa di paura, ma in fondo anche magica", spiega la Giordano.

Grandi e piccini potranno scoprire giochi a tema, spettacoli capaci di far vivere appieno l’incredibile atmosfera di Halloween e partecipare al concorso “La zucca mostruosa” sotto l’accogliente tendone in piazza Italia.

In piazza Italia ci sarà il tendone con lo street food che, in serata, si trasformerà in una discoteca grazie al dj set. Tante attrazioni e spettacoli di professionisti: trampolieri, scheletri giocolieri e apparizioni spettrali come la Dama Fantasma e il timoroso Frigor. Spettacoli da paura con “Squilibrio Horror Circus”, i custodi delle fiamme “Calidè” con la compagnia Prima Danza e rappresentazioni da brividi con la “Compagnia degli Episodi” di Elide Giordanengo. Infine, sempre gratis, a disposizione di grandi e piccini, ci saranno la cartomante, un chimico matto e due postazioni di truccabimbi. "Io stessa non so bene tutto quello che succederà il 31 ottobre a Boves, perché se deve essere una sorpresa, che lo sia anche per me", scherza Raffaella Giordano.

Volontari dell’associazione di rievocazione storica Flamulasca di Chiusa di Pesio spiegheranno le origini storiche di questa festa che affonda le sue radici all’epoca dei Celti.

Dalle ore 19 street food a cura di pro loco, comitati e associazioni. Tra le prelibatezze in vendita: caldarroste, polenta, hamburger con patatine fritte, dolci a tema halloween, zucchero filato, vin brulè, the e cioccolata calda.

Un evento organizzato dal Comune grazie alla preziosa collaborazione delle pro loco, dei comitati e delle associazioni bovesane. "Ci tengo a ringraziare tutti per la preziosa collaborazione. Vedere così tanto entusiasmo è bellissimo. Questo evento rende unico l'autunno bovesano. Abbiamo rischiato di non averlo più, ma siamo riusciti ad organizzarlo nuovamente e questa è una dimostrazione di affetto per il proprio paese che voglio evidenziare pubblicamente", sottolinea l'assessora.