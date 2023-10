Gli appuntamenti di novembre alla Biblioteca Civica G. Arpino di Bra

Nel mese di novembre è in programma un fitto calendario di eventi alla Biblioteca Civica G. Arpino di Bra, con appuntamenti di letture ad alta voce in italiano e in inglese rivolte ai più piccoli.

Proseguono ogni lunedì alle 17 le “Letture ad alta voce”, dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni: il 6 novembre il protagonista della lettura è il draghetto imbranato Zog, con l’Associazione Culturale DonChisciotteSiamoNoi; il 13 il tema sarà “Le nuvole” con i Nasi Rossi dell’Associazione Arcobaleno Vip Alba-Bra. Il 20 novembre è il momento della “Spesa della strega” con l’Associazione Officine Zeta; mentre il 27 l’ultimo incontro del mese è intitolato “Il ballo delle foglie” con l’Associazione Voci di Mamme. L’11 novembre torna “Magic English: letture e giochi in inglese”: l’incontro delle 10 è pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni, mentre quello delle 11 per la fascia d’età 7-11 anni. Sabato 25 novembre, infine, un nuovo appuntamento con Bibliobebè, con due sessioni di letture ad alta voce dedicate ai piccoli dai 9 ai 36 mesi, seguite ognuna da un laboratorio creativo. Alle 10 l’incontro “Piccolo albero” è dedicato ai bambini della fascia 9-18 mesi, mentre alle 11 la fascia 19-36 mesi potrà partecipare all’incontro “Chi ha rubato le foglie?”. Nel corso della stessa mattinata, dalle 9 alle 12, si svolgerà nell’atrio della biblioteca il Mercatino del libro usato. Tutte le iniziative sono gratuite e si svolgono nell’ambito del progetto “Raccontiamoci storie”, realizzato grazie al sostegno di Fondazione CRC. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a biblioteca@comune.bra.cn.it o chiamare il numero 0172413049.