Halloween al Museo del Giocattolo di Bra

Martedì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, il Museo del

Giocattolo propone a tutti i bambini e a tutte le bambine una

terrificante visita: fantasmi, streghe e mostri infestano le stanze del

museo, aggirandosi tra i giocattoli. Ai partecipanti più coraggiosi, il

compito di dare una mano per scacciare le presenze inquietanti dal

museo, utilizzando amuleti e riti magici.



Sono previsti due turni della durata di un’ora e mezza: il primo (dalle

18 alle 19,30) sarà dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, mentre la

visita dalle 21 alle 22,30 è pensata per i più grandi.



Il costo è di 5 euro per ogni bambino, comprensivi della presenza di un

adulto accompagnatore. Prenotazione obbligatoria al numero 0172430185 o

via mail all’indirizzo cultura@comune.bra.cn.it