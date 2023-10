"L'ultimo principe" in scena al Toselli di Cuneo: un'opera lirica per giovani interpreti

Dopo il debutto di sabato 28 al teatro Alfieri di Asti, domenica 29 ottobre, alle 21, il teatro Toselli di Cuneo ospiterà l'opera "L’ultimo principe" del compositore contemporaneo milanese Carlo Galante e del librettista Giuseppe Di Leva.

E' un'opera lirica per giovani interpreti, afferma la regista Maria Paola Viano e a realizzarla sono circa cento giovani e giovanissimi talenti della musica, in una collaborazione inedita tra importanti realtà della formazione musicale piemontese: l’Istituto civico di Musica “Giuseppe Verdi” di Asti, la Scuola Comunale di Musica di Mondovì e dall’Istituto di Musica “Antonio Vivaldi” di Busca, queste ultime gestite dalla Fondazione Academia Montis Regalis.

Sul palcoscenico saliranno circa sessanta allievi delle tre realtà musicali che saranno parte del cast insieme ai protagonisti Anna Araghi, nel ruolo di Corradino, Margherita Scaramuzzino nei panni di Federico e Li Chenje nelle parti del Contadino, dell’Ubriaco e del Barcaiolo.

Si aggiungono inoltre i Pescatori (Sofia Gavotto Canavero, Antonio Viara, Vittorio Scossa-Lodovico), il Generale (Jennifer De Lorenzo), il Messo papale (Lucia Magnino) e il Popolano (Silvia Abrate).

Ad accompagnare il cast un'orchestra di diciotto elementi, musicisti professionisti e docenti delle scuole di musica di Asti, Mondovì e Busca.

La regia è di Maria Paola Viano, firma nota in ambito operistico sia in Italia sia all’estero e in particolare per la produzione degli autori contemporanei."L'opera lirica va portata ai giovani".

Le scenografie, i costumi e il trucco sono dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. La direzione musicale è invece affidata a Maurizio Fornero, cembalista di statura europea, direttore gestionale della Fondazione Academia Montis Regalis, direttore delle scuole di musica di Mondovì, Busca e Asti, nonché direttore artistico di Regie Sinfonie e dell’ensemble I Musici di Santa Pelagia.

Per realizzare il complesso spettacolo i ragazzi e le ragazze hanno frequentato per mesi le prove tenute sotto la direzione di Maurizio Fornero e della prof.ssa Giulia Dogliatti.

Ingresso al Toselli: platea 15 euro. palchi 10 euro. under 12: omaggio

Cosa racconta l'opera?

La vicenda dell’Ultimo principe è una storia vera, che viene però narrata come se fosse una fiaba. Corradino, ultimo discendente della potente dinastia Hohenstaufen, scende in Italia con un piccolo esercito con l’intento di riconquistare il regno che era appartenuto a suo nonno, lo Stupor Mundi Federico II. Il sedicenne pretendente al trono arriva in una Roma abbandonata da tutte le autorità, dove viene incoronato quasi per scherzo. Procedendo nel suo viaggio di riconquista, trova a Tagliacozzo la sua nemesi, Carlo d’Angiò, che sconfigge l’esercito del giovane principe. Corradino e suo cugino Federico fuggono, ma saranno ben presto catturati in Maremma e portati a Napoli, dove verranno decapitati.

Ancora oggi le anziane di Napoli piangono davanti alla tomba del fanciullo presso la Chiesa del Carmine. Nell’opera di Galante e Di Leva la vicenda vera si trasfigura in una fiaba; ma non solo per il modo in cui viene raccontata, con levità e giocosità inrise da una sottile melanconia, ma anche perché le tappe del viaggio dei due ragazzi sono la perfetta raffigurazione in chiave simbolica del rito d’iniziazione che un fanciullo deve superare per entrare nella vita adulta.

Le nove scene che scandiscono questo viaggio al tempo stesso reale e iniziatico, sono segnate dalla giocosità stravagante dei molti personaggi che interagiscono con i due ragazzi, tra cui contadini spazientiti, marinai ironici, ubriachi molesti, cortigiani adulatori e minacciosi messi papali.

I cori di voci bianche interpretano ragazze impertinenti, soldati infreddoliti che varcano le rupi ghiacciate delle Alpi, popolani che cantano inni al buon vino e soldati che combattono nella battaglia di Tagliacozzo.

L’opera è immaginata come un teatro di maschere e marionette, ovvero come l’antico teatro dei pupi, dove tutti sono dipinti con tratti stilizzati e colorati e dove ogni realismo è bandito e sostituito dalla fantasia. La suggestione infantile è tuttavia venata della sottile melanconia dei due protagonisti e il commovente finale ricorda che non tutti i riti di passaggio terminano felicemente.