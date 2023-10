Tutti gli appuntamenti della stagione 2023/2024 al teatro Milanollo di Savigliano

Alessandro Benvenuti, Lella Costa, Milena Vukotic, Dario Vergassola, Lunetta Savino, Nuzzo e Di Biase. Sono solo alcuni dei celebri nomi protagonisti della stagione teatrale 2023/2024 del Milanollo di Savigliano. Un ricco e variegato cartellone realizzato come sempre dal Comune di Savigliano in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Dieci gli spettacoli in abbonamento, uno fuori abbonamento e tre domeniche a teatro. La stagione prenderà il via il 23 novembre con Alessandro Benvenuti in “Falstaff a Windsor”. Si prosegue il 20 dicembre con Lella Costa ed Elia Schilton in “Le nostre anime di notte” (questi primi due spettacoli saranno audiodescritti per le persone non vedenti ed ipovedenti). L'11 gennaio arriva “Perlasca, il coraggio di dire no”, con Alessandro Albertin. Il 21 gennaioMilena Vukotic, Pino Micol, Gianluca Ferrato proporranno “Così è (se vi pare), mentre il 1 febbraio spazio a “Happy Hour”, con Alessandro Bernardeschi & Mauro Paccagnella. Si va avanti il 24 febbraio, con Lunetta Savino in “La madre” ed il 3 marzo con “White Room”, coreografia di Adriano Bolognino. “Cose nostre” di Grazia Isoardi, con gli attori del carcere di Saluzzo, è invece quanto verrà proposto il 24 marzo. Il 12 aprile si alzerà il sipario su “L'ultima estate, Falcone e Borsellino 30 anni dopo”, con Simone Luglio e Giovanni Santangelo, mentre il 28 aprile arriveranno a Savigliano Corrado Nuzzo e Maria Di Biase con “Delirio a Due”.

Questi gli spettacoli in abbonamento. Fuori abbonamento verrà invece proposto, il 6 gennaio alle 16.30, il musical per famiglie “Malefici”.

Saranno tre, invece, le domeniche a teatro per ragazzi e famiglie, che quest'anno avranno la novità del doppio spettacolo (alle 15.30 e, in replica, alle 17.30). Il 14 gennaio è in programma “Clown in libertà”, mentre il 4 febbraio lo spettacolo “Becco di Rame”. Ultimo appuntamento il 17 marzo con “Alice in Wwwonderland”.

Per quanto riguarda la vendita degli abbonamenti, sarà possibile sottoscriverli da sabato 4 novembre – dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 – presso l’Ufficio Cultura del Comune e on line sul sito www.vivaticket.it. Per effettuare l’acquisto, è necessario prenotare l’appuntamento all’ufficio Cultura telefonando allo 0172/710235 (da lunedì 23 ottobre a giovedì 2 novembre, dalle 9 alle 12.30). La vendita degli abbonamenti proseguirà con prenotazione sino a lunedì 13 novembre (dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12).

Riguardo invece la vendita dei biglietti singoli, questa partirà da martedì 14 novembre, presso l’Ufficio Cultura (senza prenotazione) dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12, e on line sul sito www.vivaticket.it .

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito internet del Comune di Savigliano.

«Anche quest'anno quel nostro piccolo grande gioiello che è il Milanollo è pronto ad animarsi e a riempirsi di grandi nomi del teatro italiano – afferma l'assessore alla Cultura Roberto Giorsino –. Un'offerta di pregio (realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo) che, ne siamo certi, saprà attrarre e incuriosire i saviglianesi. Il successo che ogni anno la stagione teatrale del Milanollo registra ci fa comprendere come il teatro e le arti sceniche, nelle loro diverse declinazioni, siano più vivi che mai».

«Abbiamo voluto proporre un calendario ricco e, soprattutto, variegato – spiega la responsabile dei servizi culturali Laura Mellano –. Sarà una stagione fatta di tanti generi e tanti “sapori” diversi, per abbracciare tutte le sfumature del teatro e soddisfare le richieste di un pubblico più vasto possibile».

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Cultura del Comune di Savigliano: Tel. 0172.710235/710222 oppure cultura@comune.savigliano.cn.it.