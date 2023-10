Il Vallauri invita 340 studenti alla scoperta del mondo col progetto “Curriculum in lingua”

L’I.I.S. Vallauri di Fossano avvierà nelle prossime settimane il nuovo progetto “Curriculum in lingua” per aiutare gli studenti ad internazionalizzare le proprie professionalità. Grazie alla collaborazione con l’organizzazione internazionale Wep, infatti, i 340 ragazzi delle classi quinte avranno la possibilità di confrontarsi con docenti madrelingua sulla costruzione e la corretta composizione del proprio curriculum, in base alle caratteristiche del mercato del lavoro canadese, americano, francese e spagnolo. Il progetto si affianca ad un attento lavoro di stesura del curriculum in italiano che i docenti del Vallauri offrono agli studenti già da qualche anno.

“Siamo entusiasti dell’avvio di questo nuovo progetto che abbiamo voluto dedicare a tutti gli studenti delle classi quinte senza fare distinzione tra tecnico Industriale, tecnico economico e liceo scienze applicate – spiega Paolo Cortese, dirigente dell’I.I.S. Vallauri -. L’obiettivo non è soltanto quello di presentare al meglio i nostri studenti al mondo del lavoro internazionale, ma anche di aiutarli a comprendere le diverse sfumature e gli svariati contesti del mercato estero. Oltre al progetto dedicato al curriculum in lingua, un’altra novità di quest’anno è la possibilità offerta ai ragazzi di dimostare la propria conoscenza dell’inglese con il livello C2 Proficiency, la certificazione di più alto livello che dimostra competenze profonde di comprensione ed espressione in lingua inglese”.

Il progetto “Curriculum in lingua” prevede due lezioni con docenti madrelingua che prima si occuperanno di contestualizzare le peculiarità del Paese selezionato dallo studente, tra Canada e USA, Francia e Spagna, per poi focalizzarsi sulle differenze di aspettative e offerte lavorative rispetto all’Italia. A seguito di questi appuntamenti, gli studenti potranno stilare il proprio curriculum vitae e definirne i dettagli in classe con l’aiuto dell’insegnante della lingua di riferimento. Il progetto prevede un approfondimento su Canada, Stati Uniti d’America, Francia e Spagna e gli studenti possono decidere se selezionarne uno o approfittare dell’iniziativa per scoprire più di un Paese.