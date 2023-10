Communal Living – Soluzioni abitative innovative e socialmente responsabili

Communal Living è un progetto realizzato dal Comune di Cuneo insieme a Open House Impresa Sociale e Eclectica+ Impresa Sociale che si propone di mettere a disposizione di cittadini e famiglie servizi destinati a conciliare tempi di vita e lavoro e a favorire indipendenza e autonomia.

Il progetto offre servizi a prezzi calmierati per fasce di reddito e, ove necessario, servizi costruiti su misura. Quattro le aree di intervento: servizi per la famiglia, servizi per la persona, e servizi per la casa e soluzioni abitative. Tutti i servizi possono essere acquistati attraverso il portale https://shop.communalliving.it/, oppure presso il Centro Servizi Communal Living (Cuneo, via XX Settembre 47/A).

Tra i servizi più innovativi che il progetto offre c’è quello dell’home sharing, che letteralmente significa “condividere la casa”: l’obiettivo del servizio è di supportare le persone nella loro vita quotidiana proponendo nuove forme di abitare.

Il servizio si rivolge a chiunque voglia mettere a disposizione una stanza o parte della sua abitazione in ottica socialmente ed economicamente responsabile attraverso un accordo di condivisione delle spese di gestione della casa o altre forme di collaborazione e reciprocità se si vuole, per esempio, aiuto nella gestione di un animale domestico, per la spesa o anche solo per condividere del tempo insieme.

Il servizio è adatto a chi si trova, per motivi di lavoro o studio, a vivere a Cuneo per un periodo temporaneo, o per chi momentaneamente necessita di una soluzione abitativa a prezzo ridotto.

Come funziona? Diventare Ospitante oppure Ospitato è semplicissimo: dopo aver letto i requisiti di accesso al servizio, basta compilare il questionario online che si trova nella pagina dedicata del sito web https://www.communalliving.it/home-sharing/. Rispondendo alle domande, comunicherete bisogni, desideri e aspettative che saranno raccolti dal Centro Servizi di Communal Living che si occuperà di selezionare e proporre agli ospitanti i potenziali candidati in base alle preferenze e alle necessità comuni (match-making). L’ospitante e l’ospitato abbinati dal Centro Servizi hanno sempre la possibilità di scegliere se accettare e proseguire con il match-making proposto oppure no.

Il Centro Servizi accompagna le persone coinvolte passo a passo, prima e durante la convivenza, a partire dalla negoziazione del contratto.

L’iscrizione, la compilazione del questionario e l’attività di match-making da parte del Centro Servizi sono gratuite, mentre il supporto alla contrattazione, il monitoraggio e eventuali costi di servizio hanno un prezzo simbolico di 15 euro a persona.

Con l’obiettivo di far conoscere a un pubblico sempre più vasto i propri servizi nelle prossime settimane Communal Living inaugurerà il proprio “Centro mobile”: uno stand pensato per entrare ancora di più in contatto con il pubblico, uno spazio sicuro dove ascoltare le persone, conoscerle e presentare la missione di responsabilità sociale. Per maggiori informazioni su date e location si può contattare il Centro Servizi.

CENTRO SERVIZI Communal Living

Via XX Settembre 47/A - 12100 – Cuneo

Per info: 388 170 7449 e info@communalliving.it

Communal Living è un progetto realizzato dal Comune di Cuneo in partenariato con Open House Impresa Sociale ed Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa Sociale, finanziato dal Fondo per l’Innovazione Sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.