Cuneo Granda Volley protagonista a Milano con il suo bilancio di sostenibilità

La Cuneo Granda Volley ha iniziato da Milano un tour che la porterà a raccontarsi in Italia e non solo. Focus della prima tappa, svoltasi ieri nella prestigiosa cornice milanese della Boutique Tempini, il bilancio di sostenibilità relativo alla stagione 22/23, uno dei primi in Italia nel mondo pallavolistico. A illustrarlo a una platea di stakeholder provenienti da tutta la Lombardia e anche dal Piemonte sono stati il presidente Patrizio Bianco e il consigliere d’amministrazione Piero Galeasso, autore delle trentasei pagine della pubblicazione che rendiconta i risultati ambientali, sociali e di governance generati dalla società di via Bassignano nello svolgimento delle proprie attività nella stagione 22/23.

Una presentazione che è stata il trampolino di lancio per uno sguardo alle iniziative sul territorio previste nella stagione da poco iniziata, in cui la società di via Bassignano continuerà ad avere tra i suoi obiettivi principali la sostenibilità in tutte le sue declinazioni e il welfare. Massimo Bellano, coach della Honda Olivero S.Bernardo, ha analizzato le dinamiche di campo e societarie prima dal punto di vista sportivo, poi da quello manageriale, in una riflessione che ha generato un «question time» molto partecipato, a cui è seguito un momento conviviale di networking. Tra le prossime tappe del tour, occasioni preziose per raccontare a 360 gradi la grande famiglia biancorossa, anche due appuntamenti oltre confine, in Canton Ticino e in Costa Azzurra.