Il Cuneo Volley premia il proprio pubblico! Domenica show al termine della gara!

Dopo l’esordio vincente contro Ravenna, la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo torna a giocare tra le mura di casa già questa Domenica 29 ottobre alle ore 16.00 nell’anticipo contro Aversa. Due grandi sorprese per coloro che verranno a vedere la partita direttamente al Palazzetto di Cuneo!

La prima è un ringraziamento speciale che il Club Cuneo Volley vuole fare a tutti coloro che scelgono di sostenere in presenza sugli spalti, con la voce, con le mani e con il cuore la squadra in campo! Al termine della gara, infatti, entrerà in campo Mauro Villata comico di “Colorado” per uno spettacolo unico! Nessun supplemento, nessun contributo extra, compreso nel biglietto di domenica ognuno potrà godere sia della partita della serie A2 Cuneo VS Aversa che dello spettacolo comico a seguire!

La seconda, invece, è rivolta soprattutto ai giovani tifosi che si presenteranno al palazzetto travestiti a tema Halloween, perché riceveranno subito in regalo un cioccolatino IT’S GOOD e concorreranno insieme a tutti i presenti (grandi e piccini) al PREMIO come MIGLIOR TRAVESTIMENTO che verrà assegnato al termine della gara. Se non sapete bene come truccarvi a tema, nessun problema! Ci saranno i volontari della Croce Rossa Italiana che effettueranno il servizio di Truccabimbi a offerta!

Entrambe le iniziative sono in linea con il progetto del Cuneo Volley di valorizzare l’evento della partita sportiva in sé, che deve diventare un’esperienza unica a 360° per tutti gli spettatori, nessuno escluso: « Come anticipato alla presentazione, il nostro percorso di miglioramento come Club e come azienda, in linea anche con le aspettative e le linee guida che la Lega Pallavolo Serie A persegue per sé e per tutte le società del Consorzio, prevede che lo spettatore debba sentirsi al centro dell’evento, debba emozionarsi e vivere un’esperienza a tutto tondo. La pallavolo come prodotto per il pubblico e per i tifosi va sviluppato sempre di più e lo spettacolo di pari passo, senza cadere nella pericolosa rete della svendita. Quello che ogni domenica, ad ogni gara si mette in campo è uno spettacolo a cui molte persone lavorano quotidianamente, dai giocatori ai tecnici allo staff medico, all’organizzazione, comunicazione e gestione. La sfida del nostro team è regalare, a chi sostiene il nostro lavoro con il proprio biglietto per la partita e/o con il proprio abbonamento alla stagione, uno spettacolo che vale tutto l’investimento fatto per essere in tribuna al palazzetto.» - spiega così il Presidente Gabriele Costamagna.

Anche quest’anno ogni Match Day sarà dedicato a uno Sponsor e questa domenica in particolare vedrà protagonista il nostro Vicepresidente Adriano Giordana, con la sua famiglia e l’azienda Puliservice del Gruppo Giordana.

Non vi resta che prenotare il vostro posto al Palazzetto! Prevendita online attiva su Liveticket.it sia per gli abbonamenti che per i biglietti singoli divisi per settori e per tipologia di appassionati.