Buona lettura dal Caffè Letterario di Bra con “Il Segreto nel Quadro” di Renata Freccero

La precettistica, fissata dai trattati dei cardinali ambrosiani Carlo e Federigo Borromeo, regolava l’estetica e i diversi ordini religiosi si contendevano le migliori maestranze per decorare le chiese divenendo grandi committenti. A loro volta duchi e governatori affrescavano i loro palazzi, nel mentre finanziavano le guerre, con pesanti ricadute sulla popolazione e sul territorio. La bellezza, la gioia, il senso dell’eternità si potevano vedere nell’arte più che nella vita quotidiana: non c’è giustizia sociale, non c’è la Provvidenza, ci sono gli artisti e le loro opere. Il narrato è in parte contemporaneo al periodo de “I Promessi Sposi”, ma più che matrimoni di coppia ci sono tanti matrimoni mistici ed una profonda differenza di genere.