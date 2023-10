Fantasmi di carta popolano la bliblioteca della scuola di Ceresole d'Alba

Nella biblioteca della scuola media di Ceresole d’Alba sono comparsi piccoli fantasmi: è la trovata della classe 2A che ha trasformato pagine di libri (fotocopiate) in creature paurose per rendere più divertente cercare volumi e leggere.

"Brividi di lettura" è l’iniziativa portata avanti da Valentina Brizio, professoressa di Lettere, insieme alle sue studentesse e ai suoi studenti. "L’idea è nata vedendo le varie iniziative di promozione alla lettura che le biblioteche hanno messo in campo per Halloween – spiega l’insegnante -. Così ho suggerito ai ragazzi di fare una copia della prima pagina del loro libro preferito e di colorarla in modo semplice, creando dei fantasmi in tema con la festa".

La proposta è stata accolta con entusiasmo dai ragazzi, che hanno presto creato sagome, volti ed espressioni a metà tra la paura e lo stupore. Lo stesso che hanno provato i compagni la prima volta che hanno notato queste nuove presenze nella biblioteca della scuola.

Il plesso di Ceresole d’Alba fa parte, insieme a quello di Sanfrè e di Sommariva del Bosco, dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Arpino” di Sommariva del Bosco. La biblioteca della Media di Ceresole ospita oltre 2 mila volumi.