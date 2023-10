Progetto definitivo per messa in sicurezza della provinciale 162 a Bossolasco

La Provincia ha approvato il progetto definitivo per realizzare opere di sostegno, drenaggio e regimazione delle acque lungo la strada provinciale 162 a Bossolasco per un importo complessivo di 560.000 euro.

Il decreto firmato dal presidente Luca Robaldo autorizza l’intervento per la messa in sicurezza della provinciale con il ripristino delle scarpate stradali oggetto di smottamenti e frane. In particolare sono previste opere di sostegno in massi ciclopici, ripristino delle cunette stradali e degli attraversamenti stradali (tratti di cunetta intubati) e la riprofilatura del piano stradale con la correzione delle pendenze trasversali, per la corretta regimazione delle acque piovane. L’intervento è finanziato con decreto Capo Dipartimento Protezione Civile che stanzia le risorse dal fondo Pnrr Missione 2 sul rischio di alluvione e idrogeologico.

Il commento della consigliera provinciale delegata Annamaria Molinari: ”Un intervento importante di opere di sostegno e regimazione delle acque che rendono più solide e sicure le nostre strade”.