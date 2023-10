Silvano Prandi è nella storia: il suo nome impresso nella International Hall of Fame

Lo avevamo anticipato a fine giugno, ma ora con la consegna è diventato ufficiale: il tecnico di volley, il “Professore” Silvano Prandi è il 51esimo europeo a entrare nella lista (su 168 membri) della International Hall of Fame.

Il tecnico di San Benedetto Belbo è il sesto italiano, dopo Lorenzo Bernardi, Andrea Gardini, Andrea Giani, Samuele Papi e Taismary Aguero ad essere insignito di questo prestigioso riconoscimento.

La cerimonia di consegna del premio si è svolta sabato scorso 21 ottobre a Holyoke, in Massachusetts.

"Ovviamente un grande onore far parte di questa prestigiosa lista. E con il senno di poi, non mi pento di essermi recato a questo appuntamento", ha detto Silvano Prandi in un'intervista rilasciata al giornale online francese JHM.

La sua partecipazione, infatti, è stata in forse fino all'ultimo: il coach cuneese, ligio al dovere come sempre, ha esitato a lungo prima d'intraprendere il viaggio verso gli Stati Uniti. La sua squadra, lo Chaumont 52, proprio in quelle ore giocava infatti la partita d'esordio nel campionato francese contro Saint-Nazaire, finita 3-0 per i marnesi.

Per Silvano Prandi un regalo anticipato in vista dei 76 anni che compirà tra pochi giorni, il 12 novembre prossimo.