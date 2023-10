Veterinario aggredito e picchiato da cacciatori a Novello: la solidarietà di Pro Natura

In seguito alla notizia pubblicata ieri, giovedì 26 ottobre, nella quale si riportava dell'aggressione subito dal veterinario Massimo Vacchetta avvenuta a Novello per mano di alcuni cacciatori, riceviamo e pubblichiamo la lettera di solidarietà al dottore del del centro recupero ricci “La Ninna” del paese delle Langhe da parte di Piero Balletti dell'associazione Pro Natura di Torino:

Il Tavolo Animali & Ambiente, che raggruppa le più importanti Associazioni ambientaliste e animaliste del Piemonte, intende esprimere la propria, convinta solidarietà a Massimo Vacchetta, il veterinario di Novello oggetto di una brutale aggressione da parte di una squadra di cacciatori. Squadra che, in spregio alle più elementari norme di sicurezza, stava cacciando nelle immediate vicinanze di abitazioni civili, e che ha reagito in modo violento e arrogante alle giuste proteste di Vacchetta.

Un ennesimo episodio che dimostra come i cacciatori si sentano superiori alle leggi e autorizzati ad agire come più ritengono opportuno per il raggiungimento dei loro squallidi obiettivi.

Anche contro questo ennesimo atto di prevaricazione, il Tavolo ha organizzato, per sabato prossimo 28 ottobre, una manifestazione contro la caccia. Il ritrovo è fissato per le ore 14.00 in piazza Arbarello a Torino.

Il Tavolo Animali & Ambiente auspica una partecipazione molto numerosa, unico strumento a disposizione della società civile per pretendere che i nostri amministratori pubblici fermino la continua concessione di privilegi ad una categoria che, per quanto minoritaria e in continua diminuzione, dispone ancora di una grande capacità di esercitare pressioni presso il potere politico.





Per il Tavolo Animali & Ambiente:

Piero Belletti

PRO NATURA Torino